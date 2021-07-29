Marmaris’te orman yangını: Bir kişi hayatını kaybetti

Antalya, Osmaniye ve Mersin’de birbiri ardına çıkan orman yangınlarının ardından Marmaris’te de yangın başladı. Orman yangını yola doğru ilerleyince Marmaris-İçmeler Karayolu trafiğe kapatıldı. Yangın söndürme ekiplerine Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA araçları da destek veriyor. Marmaris Belediyesi, Twitter hesabından "Yangın tehlikesi süren İçmeler bölgesinde yaşayan vatandaşlar ve otellerde kalan tatilciler teknelerle Marmaris merkeze tahliye edildi. " duyurusunu yaptı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris'te bir vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Pakdemirli Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Marmaris’te maalesef bir canı, vatandaşımızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum."

Marmaris'te çıkan orman yangını bir anda büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etti. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor. Yangına 1 uçak ve 6 helikopterle havadan, 20 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve 5 dozer ile karadan müdahale edildi.

Karayolu trafiğe kapatıldı

Rüzgarında etkisi ile büyüyen yangın sahil kesimi ve Marmaris-İçmeler Karayolu tehdit edecek boyuta ulaştı. Önlem amaçlı ekipler tarafından kapatılan yolda trafik durdu. Araç geçişine izin verilmeyen yol nedeniyle sürücüler alternatif yollara yöneldi.

Karayolu kenarındaki yangını söndürmek için emniyet müdürlüğüne bağlı TOMA'larda yangın söndürme çalışmalarına katılıyor. TOMA araçları alevlere su sıkarak müdahale ediyor.

İçmeler'de elektrik kesintisi

Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi’nde henüz kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle elektrikler kesildi. Vatandaşlardan bazıları güvenlik önlemleri kapsamında zorunlu olarak evlerini boşaltırken, bazıları ise tedbir amaçlı evlerini terk etti. Öte yandan, ilçedeki otel ve pansiyonlar da karanlığa teslim oldu. Yangının başladığı Siteler Mahallesi'nde yangın, yerleşim yerlerine ve otellere 40 metre mesafede yeniden alevlendi.

TIKLAYIN - Marmaris'teki orman yangınından kareler