Zaman Grubu'na da kayyum darbesi!

Bir süredir kayyum atanacağı yönünde hakkında haberler çıkan Zaman gazetesine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği'nce kayyum atanarak el kondu. Polis dün gece, AKP hükümeti ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık iki yıldır "paralel devlet yapılanması", "Fethullah Gülen Terör Örgütü-FETÖ" iddiaları eşliğinde suçladığı Gülen cemaatinin bünyesindeki en köklü yayın olan Zaman gazetesi binasına TOMA'lar eşliğinde biber gazlı ve coplu müdahale ile girerek yönetimi kayyuma devretti.