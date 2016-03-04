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Sosyal medya, Zaman'a kayyum atanmasını konuşuyor

Zaman'a İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği'nce kayyum atanarak el kondu

04 Mart 2016 17:37

Bir süredir kayyum atanacağı yönünde hakkında haberler çıkan Zaman gazetesine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği'nce kayyum atanarak el kondu.

AKP hükümeti ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık iki yıldır "paralel devlet yapılanması", "Fethullah Gülen Terör Örgütü-FETÖ" iddiaları eşliğinde suçladığı Gülen cemaatinin bünyesindeki en köklü yayın olan Zaman gazetesinin çalışanları kayyum atandığı haberlerini doğruladılar. Today's Zaman Genel Yayın Yönetmeni Sevgi Akarçeşme, Özgür Düşünce yazarı Nazlı Ilıcak'ın Periscope'tan yaptığı canlı yayında, "Belki bugün son gazetemizi çıkaracağız" dedi. Gazetenin yazarlarından Ahmet Turan Alkan da "Neden el konacağına dair henüz bir bilgi bize gelmedi" diye konuştu.

Twitter üzerinde gazeteye kayyum atanması hakkında konuşulanlar şöyle:

 

 

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