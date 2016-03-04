Kemal Kılıçdaroğlu: Zaman gazetesinin yaşaması için elimizden gelen her türlü desteği veririz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zaman Gazetesi'ne kayyum atanmasına sert tepki gösterdi. Medya özgürlüğüne önem verdiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bu konuda biz elimizden gelen her türlü desteği veririz, bir gazetenin yaşaması önemlidir" ifadelerini kullandı.

Siyasal yapının, farklı bir düşünceye tahammül edemediğini belirten Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Medya özgürlüğüne benim ne kadar önem verdiğimi biliyorsunuz. Bu konuda biz elimizden gelen her türlü desteği veririz. Bir gazetenin yaşaması önemlidir. Gazeteyi batırmak değil yaşatmak asıl demokrasilerde siyasal iktidarın görevidir. Ama maalesef böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Üzülmeyin. Bu tür baskılar gelir ve geçer. İnsanoğlu demokrasiden özgürlükten yana hep kazanımlar elde etmiştir. Zaman zaman bu tür olaylar olur ama bunları da aşmasını bileceğiz artık."

"Bireysel olarak hiçbir sorunumuz yok ki. Önemli olan Türkiye'nin içinde bulunduğu tablo ve bu tabloyu bu ülkenin aydınları olarak okumuş yazmışları olarak içimize sindiremiyoruz. Asıl sorun bu. Farklı bir düşünceye tahammül edemeyen bir siyasal yapı çıktı karşımıza, bir dikta yapısı çıktı. Asıl Türkiye açısından bizi kaygılandıran nokta maalesef bu."