Bunu yazan bir ‘gazeteci’: Zaman’a kayyum atanması yılın en güzel haberi; binaya girilmeli son sayıya izin verilmemeli!

Hükümete yakınlığıyla bilinen analizmerkezi.com'un yayın yönetmeni ‘gazeteci’ Fatih Tezcan, Zaman gazetesine kayyum atanmasını “yılın en güzel haberi” olarak karşıladı ve gazete çalışanlarının ‘son sayımızı çıkaracağız’ sözleri üzerine “Müsaade edilmemelidir! Timlerin binaya sevki ve girişi zorunluluktur” dedi.

Tezcan’ın Twitter üzerinden paylaştığı mesajlar şöyle: