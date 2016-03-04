Zaman gazetesine kayyum atanması hakkında siyasiler ne dedi?

Zaman gazetesine kayyum atanmasının ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra, iktidar ve muhalefet partisi liderlerinden kınama mesajları geldi. HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Zaman gazetesine kayyum atanmasına ilişkin olarak ''Darbe sürecinin bir parçası olarak değerlendiririz” yorumunu yaptı.

Siyasilerin açıklamaları şöyle:

"Gazetenin yaşaması için elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zaman gazetesine kayyum atanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, siyasal iktidarın asıl görevinin bir gazeteyi batırmak değil, yaşatmak olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Medya özgürlüğüne benim ne kadar önem verdiğimi biliyorsunuz. Bu konuda biz elimizden gelen her türlü desteği veririz. Bir gazetenin yaşaması önemlidir. Gazeteyi batırmak değil yaşatmak asıl demokrasilerde siyasal iktidarın görevidir. Ama maalesef böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Üzülmeyin. Bu tür baskılar gelir ve geçer. İnsanoğlu demokrasiden özgürlükten yana hep kazanımlar elde etmiştir. Zaman zaman bu tür olaylar olur ama bunları da aşmasını bileceğiz artık. Farklı bir düşünceye tahammül edemeyen bir siyasal yapı çıktı karşımıza, bir dikta yapısı çıktı. Asıl Türkiye açısından bizi kaygılandıran nokta maalesef bu."

"Tam bir darbe uygulamasıdır"

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen İdris Baluken, kayyum atamasının "darbe uygulaması olduğunu" vurgulayarak şöyle konuştu:

“Tam bir darbe uygulamasıdır. Türkiye’de artık basın özgürlüğünden hiç kimse bahsedemiyor. Tutuklanıp cezaevine gönderilen gazeteciler, sokak ortasında kafasına silah dayatılan gazeteciler, haber yaptığı için her türlü hakaret ve işkenceye maruz kalan gazeteciler, hükümeti ve sarayı rahatsız ettiği için işinden olan gazeteciler, ağır sansür ortamı; basın özgürlüğüyle ilgili gelinen durumu zaten açık bir şekilde ortaya koyuyor. Basın kuruluşlarına yönelik uzun bir süredir tam bir saray ve hükümet terörüyle karşı karşıyayız. Olası bu tartışmayı da bütün bu sürecin bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Bir basın kuruluşuna yönelik hükümet eliyle ya da saray eliyle yapılacak olan en küçük fiili bir girişim açık bir darbe uygulamasıdır. Bizim açımızdan son derece nettir. Basın özgürlüğünün evrensel kriterleri vardır. Her kim ki basının evrensel ilkelerini hiçe sayarak basın kuruluşlarını ya da basın çalışanlarına yönelik herhangi bir müdahalede bulunursa bu net olarak bir darbe anlayışını bizim açımızdan ifade eder. Olası böyle bir gelişmeyi de darbe sürecinin bir parçası olarak değerlendiririz” dedi.

"İnlerine girmişiz?"

Bir grup AKP'li ile Hürriyet Gazetesi'ni basan ve slogan atan Gençlik ve Spor Bakanı yardımcısı Abdurrahim Boynukalın'ın, Zaman Gazetesi ile ilgili attığı tweet, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Boynukalın, Zaman'a kayyum atanmasının ardından attığı tweetinde "İnlerine girmişiz?' ifadelerini kullandı."

"Zaten Başbakanlığı da kayyum olarak Cumhurbaşkanı götürüyor"

MHP Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Oktay Vural, Türkiye için 'kayyumlar ülkesi' benzetmesini yaparak, "Zaten Başbakanlığı da kayyım olarak Cumhurbaşkanı götürüyor. Bakanları da kayyım olarak Cumhurbaşkanlığı danışmanları yürütüyor. Türkiye'de maalesef artık hiçbir medyanın hiçbir özgürlüğü kalmamış. İstediği zaman, istediği yere kayyım atayabilirler. Doğrudan doğruya kayyımla yönetilen bir devlet haline geliyoruz. Bu bir susturma ve yok etme operasyonudur." dedi.

"Halkın öğrenmesinden korkuyorlar"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Zaman'a saldırı vatandaşın öğrenme ve bilginlendirme hakkına saldırıdır. Halkın öğrenmesinden korkuyorlar. Zaman'a saldırı ifade özgürlüğüne, düşünce açıklama özgürlüğüne saldırıdır. Basına saldırı demokrasiye ve hukuk devletine saldırıdır."