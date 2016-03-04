AKP'li Metiner: Zaman'a el konmasını yürekten alkışlıyorum, destekliyorum!

AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, Zaman gazetesine kayyum atanmasıyla ilgili olarak "FETÖ’yle de, medyadaki uzantılarıyla da, iş dünyasındaki uzantılarıyla hukuk içinde mücadeleye devam edeceğiz" dedi. Metiner, "Yürekten alkışlıyorum, destekliyorum" diye konuştu.

Kanal 24'e bağlanan Mehmet Metiner, şunları söyledi:

Bunlar tıynetlerine uygun bir biçimde efendilerinden aldıkları talimatla konuşacaklar. Onlar konuşacak diye biz doğru bildiğimizi yapmaktan vazgeçmeyeceğiz. FETÖ’yle de, medyadaki uzantılarıyla da, iş dünyasındaki uzantılarıyla hukuk içinde mücadeleye devam edeceğiz.

Kayseri’deki savcılığı tebrik ediyorum, FETÖ’nün Kayseri’deki ayağına yönelik başarılı bir operasyon düzenleniyor. Bir terör örgütünün uzantılarıyla mücadele ediliyor.

Yürekten alkışlıyorum, destekliyorum.