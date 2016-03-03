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AKP'li Metiner: Suriye'de federalizme karşı değiliz

"Biz sadece PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki varlığına karşıyız"

03 Mart 2016 22:39

AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Suriye'de federalizme karşı olmadıklarını ancak buna Suriye halkının karar vermesi gerektiğini söyledi.

Sputnik’in haberine göre, Irak'ın kuzeyindeki Kürt bölgesi lideri Mesud Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw Türkçe'ye konuşan AKP’li Metiner, "Bizim için Suriye'nin gelecekte federal ya da kanton sistemiyle yönetilmesinin önemi yok. Biz sadece PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki varlığına karşıyız. Bilakis, Kürtler tarafından Kuzey Irak'taki gibi federal bir sistemin oluşturulması bizi rahatsız etmez" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin ateşkes ve BM'nin Suriye için siyasi geçişi öngören sürecinin de başarısızlıkla sonuçlanması halinde, ABD'nin, Suriye'nin parçalara bölünmesini de içeren daha agresif bir tutum takınabileceği açıklamasından sonra ‘federalizm' tartışması başlamıştı.

 

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