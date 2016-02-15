Türkiye, YPG mevzilerini vurdu!

Türkiye'deki topçu birlikleri, Suriye'de Azez yakınlarındaki YPG mevzilerini ve kısa süre önce YPG'nin kontrolüne geçen Miniğ Hava Üssü'nü vurdu. Genelkurmay, gün içerisinde iki farklı olayda angajman kuralları gereğince karşılık verildiğini duyurdu. Konuya ilişkin açıklama yapan Rusya Federasyon Konseyi Dışişleri Komitesi Başkanı Kosaçev, "Türkiye, Suriye'ye karadan girerse karşısına Rusya'yı alacak" ifadelerini kullandı. Başbakan Ahmet Davutoğlu ise, "Rusya bir terör örgütü gibi davranmaya ederse çok kararlı bir yanıt veririz" dedi.