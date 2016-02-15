Rus savaş uçakları Azez'i vurdu; ölü ve yaralılar var

Rus savaş uçaklarının, Halep'in Azez ilçesine hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

DHA’nın haberine göre, saat 09.00 sıralarında Kilis'in karşısındaki Azez'e yönelik Rus savaş uçakları tarafından çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirildi. Ölenlerin olduğu belirtilen bombardımanda yaralanan Suriyeliler, yakınları tarafından araçlarla Türkiye sınırına getirildi.

Yaralılar, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda hazır bekleyen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne taşındı ve acil serviste tedaviye alındı.

“Suriye'de ateşkes olsa da bombardımanlara devam edeceğiz”

Sputniknews’te yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gennadiy Gatilov da Suriye'de ateşkes anlaşmasına varılsa bile bu ülkedeki hava saldırılarına devam edeceklerini söyledi.

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın hastanesi vuruldu

Reuters'ın haberine göre, hava saldırılarında en az 14 kişi hayatını kaybetti. Bu sabah saatlerinde Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünden yapılan açıklamada, bir savaş uçağının İdlib'de 'kasıtlı olarak' kendilerine ait bir hastaneyi vurduğu ve sekiz kişinin kayıp olduğu ifade edildi. Hastaneyi vuran savaş uçağının hangi ülkeye ait olduğunun tespit edilemediği belirtildi.

"Ankara'da Azez'e askeri müdahale konuşuluyor"

Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi de, Azez’e ilişkin gelişmeleri bugün köşesine taşıyarak, “Ankara'da bir süredir Azez'e yönelik askeri müdahale konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan güvenlik toplantısında bu konunun enine boyuna masaya yatırıldığı biliniyor" dedi.

Fotoraf: Al Jazeera