T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığı: Hatay'da hudut karakolumuza saldırı oldu, misliyle karşılık verdik

"Operasyon öncesinde ABD’ye bilgi verilmiş değil"

Arşiv

15 Şubat 2016 15:22

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, bugün Hatay'da hudut karakoluna saldırı olduğunu ve sabah saatlerinde misliyle karşılık verildiğini açıkladı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye'deki PYD/YPG mevzilerini top atışlarıyla vurduğunu, PYD'nin saldırgan nitelikteki tavırlarının devam etmesi durumunda vurmaya devam edeceklerini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında soru üzerine "Bugün Hatay bölgesinde hudut karakolumuza saldırı oldu, sabah saatlerinde misliyle karşılık verildi" dedi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Kirby’nin PYD açıklamalarına yanıt veren Bilgiç, "Kirby'nin müttefiki Türkiye ile bir terör örgütünü (PYD) aynı kefeye koyan açıklamalarını hayretle karşıladık, protesto ettik” dedi.

Türkiye’nin angajman kurallarını işletmesinin yeni göç dalgasına yol açmayacağını savunan Bilgiç,  “Koalisyon çerçevesinde Suudi uçakları gelmedi ama gelecek. Türkiye’de varolan Suudi uçakları eğitim için Konya’da” açıklamalarında bulundu.

Kara harekâtı konusunda alınmış kararın olmadığını söyleyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, “Bugün Hatay sınır karakoluna saldırı oldu karşılık verdik. Operasyon öncesinde ABD’ye bilgi verilmiş değil” ifadelerini kullandı.

“Ege’de Almanya komutasında bir faaliyet icra edilecek” diyen Bilgiç, “Sınırda da NATO uçakları istihbarat keşif uçuşu yapacak” şeklinde konuştu.

 

ETİKETLER

dışişleri bakanlığısözcüsuriyetankhataysınır karakoluabdkirby

İlgili Haberler

Davutoğlu: YPG çekilmezse Menag Havaalanı kullanılamaz hale getirilecek!

"YPG, Azez'den uzaklaştırıldı"

Davutoğlu: Rusya terör örgütü gibi davranmaya devam ederse, çok kararlı bir yanıt veririz

"Rusya, Azez'de okul ve hastane vurdu; çok sayıda çocuk ve sivil öldü"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24