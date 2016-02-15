Dışişleri Bakanlığı: Hatay'da hudut karakolumuza saldırı oldu, misliyle karşılık verdik

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, bugün Hatay'da hudut karakoluna saldırı olduğunu ve sabah saatlerinde misliyle karşılık verildiğini açıkladı.
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye'deki PYD/YPG mevzilerini top atışlarıyla vurduğunu, PYD'nin saldırgan nitelikteki tavırlarının devam etmesi durumunda vurmaya devam edeceklerini açıklamıştı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında soru üzerine "Bugün Hatay bölgesinde hudut karakolumuza saldırı oldu, sabah saatlerinde misliyle karşılık verildi" dedi.
ABD Dışişleri Sözcüsü Kirby’nin PYD açıklamalarına yanıt veren Bilgiç, "Kirby'nin müttefiki Türkiye ile bir terör örgütünü (PYD) aynı kefeye koyan açıklamalarını hayretle karşıladık, protesto ettik” dedi.
Türkiye’nin angajman kurallarını işletmesinin yeni göç dalgasına yol açmayacağını savunan Bilgiç, “Koalisyon çerçevesinde Suudi uçakları gelmedi ama gelecek. Türkiye’de varolan Suudi uçakları eğitim için Konya’da” açıklamalarında bulundu.
Kara harekâtı konusunda alınmış kararın olmadığını söyleyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, “Bugün Hatay sınır karakoluna saldırı oldu karşılık verdik. Operasyon öncesinde ABD’ye bilgi verilmiş değil” ifadelerini kullandı.
“Ege’de Almanya komutasında bir faaliyet icra edilecek” diyen Bilgiç, “Sınırda da NATO uçakları istihbarat keşif uçuşu yapacak” şeklinde konuştu.