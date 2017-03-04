Türkiye ile Hollanda arasında diplomatik kriz

Türkiye-Hollanda ilişkilerinde tarihin en büyük diplomatik krizlerinden biri yaşanıyor. Anayasa değişikliği referandumu kapsamında Türk bakanların katılacağı toplantıların iptal edilmesinin ardından Hollanda bu sabah Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının uçuş iznini iptal ettiğini duyurdu. Akşam saatlerinde ise uçuş engellemesine karşı Hollanda'ya karayolu ile giden Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın aracı Başkonsolosluğa 30 metre kala durdurularak Rotterdam Büyükelçiliği'ne girmesine izin verilmedi. Reuters Haber Ajansı başkonsolosluğa girişi engellenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın 'istenmeyen adam' ilan edilerek sınır dışı edilmek üzere sınıra götürüldüğünü iddia etti. Bakan Kaya'nın aracı polis eşliğinde yaklaşık 5 saattir bekletildiği bölgeden ayrıldı. Öte yandan Hollanda polisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın programını takip etmek üzere Rotterdam'a giden bakanlık konvoyundaki bir araç ile TRT ve AA ekibinin bulunduğu araçtakilere kimlik kontrolü yaptı ve ülke dışına çıkarttı. Uygulamaya çok sert tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı "İzindeki Hollanda Büyükelçisi bir süre geri dönmesin!" açıklaması yaptı. İşte yaşananlar