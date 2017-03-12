Milli Savunma Bakanı Işık'tan Hollanda'ya tepki

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Kocaeli Erzurumlular Federasyonunca düzenlenen programda, Hollanda'nın Türk bakanlara uyguladığı engellere tepki gösterdi.

Avrupa'da bulunan milyonlarca Türk vatandaşının 16 Nisan'daki halk oylamasıyla ilgili bilgilenmesinin bir hak olduğunu dile getiren Işık, Avrupa'nın Türkiye'ye yıllarca demokrasi dersi verdiğini ifade etti.

Işık, demokrasinin, "İfade hürriyeti" ve "Düşünceyi açıklama hürriyeti" demek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bakanımız gidecek uçağına izin vermiyorlar, toplantı yapılacak belediyenin yetkilisi arıyor, salonun görevlisini tehdit ediyor, izinler iptal oluyor. Hani demokrasiydi, sizde hani insanların kendilerini ifade etme hürriyeti vardı. Bu, sizin gibi düşünen insanlar için bir hak da olaylara sizin gibi bakmayan insanlar için bir hak olamaz mı? Şunu bilmenizi isterim ki maalesef Avrupa'da bazı mihraklar 15 Temmuz'da o hain emellerin hayata geçmemesinden, darbenin başarısız olmasından dolayı son derece rahatsızlar."

Türkiye'nin yürüyüşünü, ilerleyişini engellemenin misyon edinildiğine dikkati çeken Işık, çifte standart uygulandığını ve Avrupa'nın kendi değerlerine dönmesini istediklerini ifade etti.

İnsan hayatının kutsiyetinin, ifade hürriyetinin sadece Avrupa için değil bütün insanlık için olması gerektiğinin altını çizen Işık, ancak bu şartlarda dünyanın huzur bulabileceğini söyledi.

Işık, "Ben mevzu bahis isem demokrasi var, benim dışımda kim mevzu bahis olursa olsun demokrasi yok" anlayışının Avrupa'nın alnında kara bir leke olacağını belirtti.

Almanya ve Hollanda'nın söz konusu anlayıştan vazgeçmesi gerektiğinin altını çizen Işık, 5 milyon Türk vatandaşının yaşadığı Avrupa'nın Türkiye için önemli olduğuna işaret etti.

Avrupa'nın istikrarının da Türkiye için önemli olduğunu bildiren Işık, "Avrupa'nın kendi değerlerinden sapmasını Türkiye olarak asla benimsemeyiz. Kendi iç politikalarından kaynaklanan, özellikle kendi iç politikalarındaki o ırkçı partilerin yükselişini engellemeye yönelik çabalarda tuzağa düştüklerinin farkında olmaları gerekir. Bu, Avrupa'nın merkez partileri için büyük bir tuzaktır. Irkçı partilerden rol kapma gayreti Avrupa için ciddi bir tuzaktır. Ümit ederim en kısa zamanda bu yanlıştan dönerler." ifadelerini kullandı.