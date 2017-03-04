Çavuşoğlu'ndan Hollanda'ya tepki: İstediğimiz yere gideriz, bizi engelleyemezsiniz!

Almanya'dan sonra Hollanda'nın da referandum etkinliği düzenlenmesine izin vermemesine tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hiç kusura bakmayın, hiçbiriniz

bizi engelleyemezsiniz. İstediğimiz yere de gideriz, vatandaşlarımızla da buluşuruz, toplantımızı yaparız" dedi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kaş Belediye Başkanlığı tarafından belediye bahçesinde verilen kahvaltı programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Hollanda'da da referandum etkinliğine izin verilmemesine tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Şimdi dünyanın en demokratik ülkeleri diyorlar, böyle düşünüyorlar. İşte Hollanda, o da demiş 'Bizim kamu alanımızda siz kampanya yapamazsınız' ne demek yapamazsınız? Hani demokrasi, hani özgürlükler, hani ifade özgürlüğü, bize ders veriyorsunuz ya… Hani toplanma özgürlüğü. Bu mu sizin demokrasi anlayışınız. Hiç kusura bakmayın, hiçbiriniz bizi engelleyemezsiniz. İstediğimiz yere de gideriz, vatandaşlarımızla da buluşuruz, toplantımızı yaparız. Bizim orada verdiğimiz mesajların hepsi de vatandaşlarımızın o ülkelerle uyumudur. Zaten o ülkelerde haklarını her zaman elde etmelerinin yanında, o ülkeye katkı sağlamaları yönündedir"

"PKK'lılara izin veriyorsunuz, Cumhurbaşkanına izin vermiyorsunuz"

"Siz bizden korkmayın. PKK'lılara izin veriyorsunuz, telefonla bağlanıyor, Cumhurbaşkanına izin vermiyorsunuz. Şimdi de hepsi toplanmış, 'Hayır' kampanyası için çalışıyorlar. 'Hayır' için gelenlere izin vereceğiz, 'Evet' için gelenlere izin vermeyeceğiz. İşte bu bile neden 'Evet dememiz gerektiğini bir göstergesidir"