Hollanda referandum mitingi istemiyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin Almanya'da katılacakları referandum etkinliklerine izin verilmemesinin ardından Hollanda da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılacağı bir toplantıyı iptal etti.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte cuma akşamı Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Hollanda'nın diğer ülkelerin seçim kampanyası yürütebileceği bir yer olmadığını belirtti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 11 Mart Cumartesi günü Rotterdam'da düzenlenen referandum etkinliğine konuşmacı olarak katılacağı açıklanmıştı.

Başbakan Rutte, "bu konuda işbirliği yapmayacaklarını” belirterek, Türk hükümet üyelerinin Hollanda'da referandum etkinliklerine katılmasını "istemediklerini” ifade etti.

Hollanda Başbakan Yardımcısı Lodewijk Asscher ise bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, söz konusu etkinliğin iptalinin Türk hükümetine bildirildiğini söyledi. Asscher, "Türklerin bunu dinlemesinin iyi olacağını düşünüyorum” dedi.

Avusturya Cumhurbaşkanı'ndan açıklama

Öte yandan Cuma günü Berlin'de temaslarda bulunan Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander van der Bellen da Türk hükümet yetkililerinin Almanya'da referandum etkinliklerine katılmasına ilişkin tereddütlerini dile getirdi. Van der Bellen, "Almanya'da 220 bin Avusturyalı yaşıyor ama biz Almanya'da seçim kampanyası yürütmeyi hiç düşünmedik” şeklinde konuştu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın perşembe akşamı Gaggeanu'da, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin de pazar akşamı Köln ve ardından Frechen'a katılacağı referandum etkinlikleri iptal edilmişti.

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dpa, JD/BÖ