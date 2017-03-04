Almanya'dan sonra Hollanda; Çavuşoğlu'nun mitingine izin verilmeyecek mi?

Hollanda hükümeti, Türk yetkililerin Rotterdam’da düzenlemeyi planladığı ‘referandum mitingine’ karşı çıkacağını açıkladı.
Reuters’te yer alan habere göre Hollanda’nın Rotterdam şehrinde düzenlenmesi planlanan mitinge Hollanda hükümeti tamamen karşı çıkıyor.
Hükümet, ‘istenmeyen’ hamleyle ilgili Ankara’yı da bilgilendireceklerini açıkladı.
Hollandalı Türklerden oluşan bir kuruluşun yetkilisi, 11 Mart’ta yapılması hedeflenen mitinge Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılmayı planladığını söylemişti.