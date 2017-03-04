T24 LogoT24 Logo
Gündem

Almanya'dan sonra Hollanda; Çavuşoğlu'nun mitingine izin verilmeyecek mi?

Hollanda hükümeti, Türkiye'den yetkililerin mitinglere karşı çıktığını belirtti

04 Mart 2017 02:37

Hollanda hükümeti, Türk yetkililerin Rotterdam’da düzenlemeyi planladığı ‘referandum mitingine’ karşı çıkacağını açıkladı.

Reuters’te yer alan habere göre Hollanda’nın Rotterdam şehrinde düzenlenmesi planlanan mitinge Hollanda hükümeti tamamen karşı çıkıyor.

Hükümet, ‘istenmeyen’ hamleyle ilgili Ankara’yı da bilgilendireceklerini açıkladı.

Hollandalı Türklerden oluşan bir kuruluşun yetkilisi, 11 Mart’ta yapılması hedeflenen mitinge Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılmayı planladığını söylemişti.

ETİKETLER

çavuşoğluhollandareferandum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24