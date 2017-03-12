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Çavuşoğlu ile Avrupalı yetkililer arasında telefon trafiği

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollanda'da Türk Bakanların engellenmesini Avrupalı yetkililerle görüştü

12 Mart 2017 06:21

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda hükümetinin  Türk Bakanların vatandaşlarla buluşmasını ve diplomatik temsilciliklere ulaşmasını engellemesinin ardından  bazı Avrupalı yetkililerle görüştü. 
 
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu,  Hollanda'daki gelişmelere ilişkin İngiltere Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve  Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler  ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB Komisyonunun Göç,  İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopulos ve Avrupa Konseyi  Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Pedro Agramunt ile telefon görüşmesi yaptı.
 
Çavuşoğlu ayrıca Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans  ile de telefonda üç kez konuşma gerçekleştirdi.
 
Hollanda yönetimi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve  Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda'da yaşayan Türk  toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı  ziyaretleri engellemişti.
 
Engellemeleri kınayan Dışişleri Bakanlığı, halen izinli olarak Türkiye  dışında bulunan Hollanda Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmemesini  istemişti. Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğunun giriş  ve çıkışları da güvenlik gerekçesiyle kapatılmıştı.
 
Bu arada, Bakan Sayan'ın aracının Rotterdam kentinde polis  tarafından tutulmasına tepki gösteren Türk vatandaşları, Hollanda polisi  tarafından güç kullanılarak dağılmaya zorlanırken Sayan'ın bazı korumaları  gözaltına alınmıştı.
 
Engellemelere tepkiler devam ederken, Hollanda'nın Ankara ve  İstanbul'daki diplomatik temsilcileri önünde toplanan çok sayıda vatandaş durumu  protesto ediyor.
 

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