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Sultanahmet'te IŞİD terörü!

Sultanahmet Meydanı'nda saat 10.20'de çok şiddetli bir patlama meydana geldi. Olay yerine ambulans, polis ve itfaiye araçları sevk edildi. Bölgede olağanüstü güvenlik önlemleri alındı, tramvay seferleri durdu. Meydanı güvenlik kordonuna alan polis, hem olay yeri incelemesi hem de bomba araması yaptı. İstanbul Valiliği, ilk belirlemelere göre patlamada 10 kişinin öldüğünü, 15 kişinin de yaralandığını açıkladı. Patlamanın ardından olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, Sultanahmet Meydanı çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Meydan çevresine şerit çeken Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü polisleri, patlamanın olduğu bölgeyi girişlere kapattı.

T24Derleyen: T24

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