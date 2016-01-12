Abdullah Gül’den Sultanahmet'teki patlamaya yorum: Hükümete destek verilmesi lazım

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Sultanahmet meydanında resmi rakamlara göre 10 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili olarak, "Türkiye olarak hepimiz sağlam durmalıyız, hükümete ve devlete bu konuda her türlü desteği vermeliyiz" dedi.

Gül, Sultanahmet Meydanı'nda Suriye kökenli bir canlı bombanın düzenlediği saldırıyla ilgili olarak yaptığı açıklama şöyle:

Öğrendim ve çok da üzüldüm. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve milletimize başsağlığı dilerim. Terörü şiddetle lanetliyorum. Eminim ki bu işleri yapanları, faillerini devletimiz en yakın zamanda ortaya çıkartacaktır. Böyle günlerde herkesin tavizsiz sağlam bir duruş ortaya koyması, bütün devletin güvenlik birimleriyle çok yakın bir destek vermesi gerekir. Herhangi bir zafiyet göstermemek gerekir.

Maalesef dünyanın her tarafında bu acılar tadılıyor. Türkiye olarak hepimiz sağlam durmalıyız. Hükümete, devlete bu konuda her türlü desteği verip vatandaşlarımız onların söylediği istikamette hareket etmeliler. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve tüm Türkiye'ye baş sağlığı diliyorum. İnşallah bu sayılar artmaz, yaralılara acil şifalar diliyorum.