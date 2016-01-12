Dünya basını Sultanahmet'teki patlamayı böyle gördü

Uluslararası ajanslar, Sultanahmet'te yaşanan intihar saldırısını 'son dakika' olarak duyurdu.

İngiliz Reuters haber ajansı, DHA'ya dayandırdığı haberinde, "Turistik Sultanahmet Meydanı'nda patlama yaşandı" ifadesiyle geçti.

Fransız AFP ajansı ise olayı "Türkiye'nin en büyük şehrinin tarihi merkezinde neden kaynaklandığı bilinmeyen bir patlama meydana geldi" ifadesiyle duyurdu.

İngiliz yayın kurululu BBC de Sultanahmet Meydanı'ndaki patlamayı 'son dakika' gelişmesi olarak geçti.Haberde görgü tanıklarının gürültülü bir patlama duyduklarını söyledikleri de aktarıldı.

Amerikan haber ajansı Associated Press'in haberinde ise, patlamanın nedeninin henüz bilinmediği ve ikinci patlama ihtimaline karşı polisin insanların alana girmesini engellediği aktarıldı. Haberde, Türkiye'nin geçen yıl iki ayrı bombalı saldırıya maruz kaldığı hatırlatıldı.

Russia Today'in haberinde, yaralananlar arasında Alman turistlerin bulunduğu öne sürüldü.

The Guardian ise patlamayla ilgili verdiği haberde geçen seneki Sultanahmet saldırısını hatırlattı.