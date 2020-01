Sultanahmet'te canlı bomba saldırısı; en az 10 ölü, 15 yaralı!

Sultanahmet Meydanı'nda saat 10:20 sıralarında gerçekleştirilen canlı bomba saldırısında resmi rakamlara göre en az 10 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Başbakan Ahmet Davutoğlu saldıraya ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerinin tamamının yabancı uyruklu olduğunu belirterek, saldırının yabancı uyruklu IŞİD militanı tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bir görgü tanığı patlama anında 'alev topu gibi' bir ateş çıktığını söyledi. Yaralıların arasında Alman turistlerin de olduğu öğrenildi. Patlamadan 58 dakika sonra yayın yasağı getirildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, saldırıyı Suriye kökenli bir canlı bombanın gerçekleştirdiğini söyledi. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da saldırganın Suriye uyruklu olduğunu belirterek 1988 doğumlu olduğunu söyledi. Kurtulmuş, saldırıda hayatını kaybedenlerin önemli bölümünün yabancı uyruklu olduğunu söyledi.

Ölenlerin kimlikleri belli oldu

DHA'nın haberine göre, Sultanahmet Meydanı’nda sabah saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 10 kişinin listesi şöyle:

"Gerhard Günther Höppner, Steffen Höppner, Rudolf Krollman, Hiltrud Krollman, Karin Erika Franke-Dütz, Rüdiger Karl Faber,Marianne Faber, Gernot Eike Mildner, Adolf Jurgen Glorius veRudiger Beckerv."

Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Samatya Hastanesi’ne kaldırılan üç yaralıdan biri Norveç, ikisinin ise Alman vatandaşı olduğu, Haseki Hastanesi’ne getirilen 3 yaralıdan 1’inin Alman 1’inin de Peru vatandaşı olduğu bildirildi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne 3 Alman turist, Çapa Tıp Fakültesi'ne 15'e yakın kişi ve Bezmialem Tıp Fakültesi'ne 2 kişi yaralı olarak kaldırıldı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'daki vatandaşlarına kalabalık alanlardan ve turistik semtlerden uzak durma çağrısı yaptı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "8 Alman vatandaşının İstanbul gezilerinden evlerine dönemeyeceklerini" söyledi.

Polis aracı ters döndü

Bu arada Sultanahmet tramvay durağı civarında bir polis aracının yan döndüğü görüldü. Polis aracı çevredeki polisler ve vatandaşların yardımıyla düzeltildi. Polis aracının olay yerine giderken kaza geçirdiği ortaya çıktı.

Görgü tanığı: Büyük bir patlamaydı

BBC Türkçe'de yer alan bilgiye göre; olay yerine yakın bir yerde dükkanı bulunan Önder isimli görgü tanığı, "Patlama oldu. Patlamadan sonra ambulans geldi. Yaralıları alıp alıp gidiyorlar. Polisler geldi. Büyük bir patlamaydı. Alev topu gibi bir ateş çıktı yukarıya doğru dediler" şeklinde konuştu.

Görgü tanığı ayrıca, "Dükkanlarda kırılan bir şey yok. At Meydanı’na yakın, Dikilitaş’ın olduğu yerde oldu. Kaç yaralı var, durum ne bilmiyorum ama ambulansların biri gelip biri gidiyor" dedi.

Görgü tanığı: Büyük ihtimalle canlı bombaydı

CNNTürk yayınına katılan bir görgü tanığı, bir anda büyük bir ateş patlaması gördüklerini, sonrasında da polisin herkesi oradan uzaklaştırdığını söyledi. Görgü tanıdığı 'Büyük ihtimalle “canlı bombaydı”, net görmedim' diye konuştu.

"Ceset parçaları müze kapsına dağıldı"

İddiaya göre, İslam Eserleri Müzesi’nin tam karşısında yaşanan patlamada ceset parçaları müze kapısına ve bahçesine kadar dağıldı. Müze yetkilileri müzeyi ziyarete kapattıklarını, içerdeki ziyaretçileri de arka kapıdan tahliye ettiklerini duyurdu. Patlamanın büyük bir gürültü ile geldiğini ve arkasından müze bahçesini kesif bir duman ve koku sardığını söyleyen görgü tanıkları canlı bomba olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirttiler.

Gazeteci Tümer: Polis çöp kutularını boşalttı

Gazeteci Yurttaş Tümer, BBC Türkçe'ye, "patlamadan sonra çok sayıda yaralının yerde yattığını gördüğünü" söyledi.

"Büyük bir panik yaşandığını" söyleyen Tümer, "Hemen ambulanslar geldi ve hemen kordon altına alındı. Oradaki polisler bunun canlı bomba olduğunu söylediler ama tabii net bir şey söylemek mümkün değil" diyor.

Tümer patlamadan sonra güvenlik güçlerinin "çöp kutularını hızla boşalttıklarını" aktarıyor.

İl Sağlık Müdürü: 9 kişi hayatını kaybetti

İstanbul İl Sağlık Müdürü Selami Albayrak’ın CNN Türk'e yaptığı açıklama şöyle:

Şu an yaralılar ve hayatını kaybeden insanlarımız var. Ambulanslarımız yaralıları en yakın hastanelere taşıdılar. Şu an 9 tane hayatını kaybeden vatandaşımız var. Daha detaylı bilgi vermek için zamana ihtiyacımız var.Yaralılar hastanelere taşındı. Şu anda net rakam veremeyeceğim. Şu an henüz Türk vatandaşı mı yabancı vatandaş mı bilgi vermek için çok erken.

Valilik: Sultanahmet'te 10 ölü, 15 yaralı var

Valilik’ten yapılan açıklama şöyle:

İstanbul Valiliği : 10 ölü 15 yaralı olduğu tespit edilmiştir. Patlamanın nedeni, patlayıcının cinsi, olayın fail veya failleri hakkında incelemeler sürdürülmektedir.

Erdoğan: Suriye kökenli canlı bomba

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, saldırıyı Suriye kökenli bir canlı bombanın gerçekleştirdiğini söyledi.

Ankara'da güvenlik zirvesi

Sultanahmet patlaması Ankara'yı alarma geçirdi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, saldırı hakkında İçişleri Bakanı Efkan Ala'dan bilgi alırken başkentte güvenlik zirvesi toplandı. Ankara'ya giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da yetkililerden bilgi aldı.

Ölenlerin çoğu yabancı uyruklu

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da saldırganın Suriye uyruklu olduğunu belirterek 1988 doğumlu olduğunu söyledi. Kurtulmuş, saldırıda hayatını kaybedenlerin önemli bölümünün yabancı uyruklu olduğunu söyledi.

Davutoğlu: Saldırıyır IŞİD militanı gerçekleştirdi

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Sultanahmet'teki canlı bomba saldırısının yabancı uyruklu IŞİD militanı tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. Davutoğlu, ölenlerin tümünün yabancı uyruklu olduğunu belirtti.

Patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler:

Sirens heard after the explosion near the Sultanahmet mosque #Turkey pic.twitter.com/FQZA9oOzPg — Michael Horowitz (@michaelh992) 12 Ocak 2016

Patlamanın meydana geldiği yere ulaşmak isteyen polis aracının devrildiği an sonrasına ilişkin görüntüler de ajanslara böyle düştü: