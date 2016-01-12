Patlamanın görgü tanıkları anlatıyor: Cesetler etrafa saçıldı, 60'a yakın ambulans geldi!

Sultanahmet Meydanı'nda saat 10:20 sıralarında gerçekleştirilen canlı bomba saldırısında resmi rakamlara göre en az 10 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Bir görgü tanığı patlama anında 'alev topu gibi' bir ateş çıktığını söyledi.

Suriye'den gelen bir canlı bombanın düzenlediği saldırıya şahit olan tanıkların ifadeleri şöyle:



"Polisler, canlı bomba olduğunu söylediler"





Gazeteci Yurttaş Tümer, BBC Türkçe'ye, "patlamadan sonra çok sayıda yaralının yerde yattığını gördüğünü" söyledi.

"Büyük bir panik yaşandığını" söyleyen Tümer, "Hemen ambulanslar geldi ve hemen kordon altına alındı. Oradaki polisler bunun canlı bomba olduğunu söylediler ama tabii net bir şey söylemek mümkün değil" diyor.

Tümer patlamadan sonra güvenlik güçlerinin "çöp kutularını hızla boşalttıklarını" aktarıyor.

"Alev topu gibi ateş çıktı"



BBC Türkçe'de yer alan bilgiye göre; olay yerine yakın bir yerde dükkanı bulunan Önder isimli görgü tanığı, "Patlama oldu. Patlamadan sonra ambulans geldi. Yaralıları alıp alıp gidiyorlar. Polisler geldi. Büyük bir patlamaydı. Alev topu gibi bir ateş çıktı yukarıya doğru dediler" şeklinde konuştu.

Görgü tanığı ayrıca, "Dükkanlarda kırılan bir şey yok. At Meydanı’na yakın, Dikilitaş’ın olduğu yerde oldu. Kaç yaralı var, durum ne bilmiyorum ama ambulansların biri gelip biri gidiyor" dedi.



"Büyük ihtimalle canlı bombaydı"



CNN Türk yayınına katılan bir görgü tanığı, bir anda büyük bir ateş patlaması gördüklerini, sonrasında da polisin herkesi oradan uzaklaştırdığını söyledi. Görgü tanığı 'Büyük ihtimalle “canlı bombaydı”, net görmedim' diye konuştu.



"59 ambulans saydım"



Sultanahmet'te bir otelde çalışan Murat Manaz isimli görgü tanığı patlama anını ve sonrasında yaşanılanları şu şekilde anlattı:

"Saat 10.19 sıralarında büyük bir patlama meydana geldi. Çalıştığım otelden meydana baktığımda büyük bir duman yükseliyordu. Gökyüzüne baktığımda ise martılar havada uçuşuyordu. Meydan bir anda kalabalıklaştı. Aşağı inip olay yerini kontrol etmek istediğimde çok sayıda insanın koşuşturduğunu gördüm. 59 ambulans saydım. Olay yerine gittiğimde gördüm. Polis ikinci bir bomba ihtimali üzerine meydanı boşaltmak için uğraşıyordu"

"Yerde yatan 7-8 kişi vardı"

"Koşa koşa Sultanahmet’e geldik. Yetiştiğimizde yerde 7-8 kişi yatanlar vardı. İkinci bomba ihtimali var dediler. Uzaktan seyrettik. Yerde yatanları gördük."



"Yaralıların turist olduğunu düşünüyorum"



Bir görgü tanığı, patlama yerinde 10'un üzerinde yaralı olduğunu söyledi. Şahıs, "Bir anda patlama sesi geldi. Yerde insanlar vardı. Tam olarak bilemiyorum ama 10'un üzerinde yaralı vardı. Turist grubu olduğunu tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.



"En az 10 yaralı vardı"



Patlama sesiydi. Çok çirkin bir sesti. Siren sesleri gelmeye başladı iki dakika sonra. Benim gördüğüm 10’un üzerinde yaralı vardı. Tam göremedim, minimum 10’un üzerinde yaralı vardı. Kadın mı erkek mi bilmiyorum.



