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ABD ve İngiltere'den Sultanahmet açıklaması

Resmi rakamlara göre 10 kişi hayatını kaybederken 15 kişi yaralandı

12 Ocak 2016 14:08

ABD Ankara Büyükelçisi John Bass Sultanahmet Meydanı'nda Suriyeli bir canlı bombanın düzenlediği saldırıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Büyükelçi Bass, Twitter hesabından “Sultanahmet’teki patlamayla ilgili haberleri yakından takip ediyoruz. Kalplerimiz, olaydan etkilenenlerle...” diye yazdı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda yaşanan patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Moore, "İstanbul'daki patlamaya ilişkin haberlerden büyük kaygı duydum. Türk yetkililerle temas halindeyiz" dedi. İngiltere Büyükelçisi Moore, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada patlamaya ilişkin Türk yetkililerle temas halinde olduklarını belirterek "İstanbul'daki patlamaya ilişkin haberlerden büyük kaygı duydum. Türk yetkililerle temas halindeyiz. Yaralılara acil şifa diliyorum. Olayın mağdurlarının milliyetleri henüz bilinmiyor" ifadelerini kullandı.

Ne oldu?


Sultanahmet Meydanı'nda saat 10:20 sıralarında gerçekleştirilen canlı bomba saldırısında resmi rakamlara göre en az 10 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Bir görgü tanığı patlama anında 'alev topu gibi' bir ateş çıktığını söyledi. Yaralıların arasında Alman turistlerin de olduğu öğrenildi. Patlamadan 58 dakika sonra yayın yasağı getirildi.

 

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