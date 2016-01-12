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Sultanahmet'teki patlama sonrası tramvay seferleri iptal

Patlama sonrası, Sultanahmet Meydanı’na çıkan bütün yollar kapatıldı

12 Ocak 2016 15:13

Sultanahmet Meydanı’nda Suriye kökenli bir canlı bombanın gerçekleştirdiği saldırının ardından bölgede geniş bir güvenlik çemberi oluşturuldu. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, tramvay seferlerini de durdu.

Sultanahmet Meydanı’na çıkan bütün yollar kapatılırken, tramvay seferleri de durduruldu. Polis helikopteri de bölgede uçuş yaparak denetimlerde bulundu. Olay yerine sevk edilen inceleme ekipleri ve bomba imha uzmanları, patlamanın nedenine ilişkin araştırmalara başladı. Polisin bomba ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

 

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