Sultanahmet'teki patlama sonrası dolar 3.05'e yaklaştı

Sultanahmet'teki Suriyeli canlı bomba saldırısı sonrasında dolar 3,0488 seviyesine kadar çıktı. Dolar/TL saat 11.15 itibariyle 3.0440 seviyesinde...

Dünya'da yer alan habere göre; Suudi Arabistan ile İran arasındaki gerginliğin giderek tırmanmasının bölgede siyasi istikrarın kısa vadede sağlanamayacağını göstermesi ve Çin'de yönetimin ekonomi üzerindeki kontrolünü kaybediyor olabileceği endişeleri küresel piyasalarda satış baskısı yaratırken dolar/TL de güne yükselişle başladı.

3.04'ün üzerine çıkan kur, Sultanahmet'te patlama haberiyle yükselişini hızlandırdı ve 3.0488 seviyesine yükseldi.

Güne yatay başlayan borsa, Sultanahmet'teki patlamadan etkilendi. BIST 100 endeksi patlama haberinin ardından yüzde 0,40 civarında düştü.