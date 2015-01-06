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Sultanahmet’te canlı bomba saldırısı

İstanbul Sultanahmet'te karakola düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan Kenan Kumaş isimli polis memuru şehit oldu. Saldırıyı DHKP-C üstlendi.

T24Derleyen: T24

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