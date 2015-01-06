Sultanahmet’te canlı bomba saldırısı

Diğer
İstanbul Sultanahmet'te karakola düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan Kenan Kumaş isimli polis memuru şehit oldu. Saldırıyı DHKP-C üstlendi.
ETİKETLER
Paylaş:
06 Ocak 2015 19:31
İstanbul Sultanahmet'te karakola düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan Kenan Kumaş isimli polis memuru şehit oldu
07 Ocak 2015 09:56
Davutoğlu: İstanbul'da merkezi bir konumda söz konusu olan bu saldırı çerçevesinde gereken adımlar atılacaktır
07 Ocak 2015 10:06
Kalsen, bazı emniyet müdürleri ve dönemin İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu
07 Ocak 2015 12:31
Şehit polis Kenan Kumaş’ın iki ay önce kızı Elif Yaren dünyaya geldi
07 Ocak 2015 14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen kadına seslendi
08 Ocak 2015 09:12
Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da ülkeye giriş yapan ve bombacıya benzeyen kişilerle ilgili kamera görüntüleri taranıyor
Daha Fazla
© Tüm hakları saklıdır.