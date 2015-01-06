Sultanahmet’te canlı bomba saldırısı

08 Ocak 2015 09:12

Sultanahmet'teki intihar saldırısını düzenleyen bombacı yabancı mı?

Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da ülkeye giriş yapan ve bombacıya benzeyen kişilerle ilgili kamera görüntüleri taranıyor