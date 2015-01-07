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Canlı bomba saldırısında şehit olan polis, atanamayan öğretmenmiş

Şehit polis Kenan Kumaş’ın iki ay önce kızı Elif Yaren dünyaya geldi

07 Ocak 2015 12:31

Sultanahmet’te Turizm Polisi Şube Müdürlüğü önündeki nöbetçi kulübesine gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybeden polis memuru Kenan Kumaş’ın Trabzon’daki baba evinde büyük acı yaşandı. Trabzon Sağlık Müdürlüğü’nde görev yapan polisin babası Ahmet Kumaş da ölüm haberini alınca İstanbul’a gitti. Şehit polisin akrabaları, üniversite mezunu olan Kumaş’ın öğretmen olarak atanamadığı için polislik mesleğini seçtiğini söylediler. 

 

İki ay önce bir kızı dünyaya gelmişti

 

DHA'dan Fatih Turan'ın haberine göre, Tonya İlçesi nüfusuna kayıtlı polis memuru Kenan Kumaş’ın iki ay önce kızı Elif Yaren dünyaya geldi. İstanbul’da görev yapan ancak memleketini çok seven genç polisin çocuğunun doğum yerinin Trabzon olmasını istediği için eşi Gülcan Kumaş’ı doğum öncesi Trabzon’a gönderdiği ve kızının burada dünyaya öğrenildi.

 

Atanamadı polis oldu

 

Şehit polisin akrabası Şenol İnci, "Bebeğin nüfusunda Trabzon yazması için eşinin buraya gönderdi. Üniversite mezunu ve Fizik öğretmeniydi. Ama ataması yapılmadığı için polisliği tercih etti. 5 yıldır İstanbul’da polis olarak görev yapıyordu. Acımız çok büyük. Milletimizin başı sağ olsun. İstiklal Marşı ve Türk Bayrağı’ndan rahatsız olanlara da yazıklar olsun. Yazıklar olsun onlara ki rahat bir nefes alıyorlar. Terörün memleketi olmaz, terör sadece lanetlenir" dedi. 

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