Sultanahmet'te polise bombalı saldırı: 1 polis şehit oldu

İstanbul Sultanahmet'teki Turizm Polisi Şube Müdürlüğü'ne canlı bombalı saldırı gerçekleşti. Kadın canlı bomba öldü, biri ağır iki polis memuru yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan Kenan Kumaş isimli polis memuru kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, çevrede duyulan patlama sesinin ardından, polis telsizlerinden, 1'i polis 2 kişinin yaralandığı, diğer yaralının kadın olduğu anonsları geçti. Polisin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ayrıca polis telsizinden tüm polis merkezleri ve ekiplerinin saldırılara karşı gerekli önlemleri almaları anons edildi.

Canlı bombanın, Turizm Polisi Şube Müdürlüğü'ne girmek istediği ve amacının bombayı içeride patlatmak olduğu iddia edildi. Nöbetçi polislerin engellemesi üzerine saldırganın üzerindeki bombayı burada patlattığı öne sürüldü.

Canlı bombanın kimliğiyle ilgili çalışmalar sürüyor

İstanbul Valisi Vasip Şahin kadın canlı bombanın kimliğiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Eylemi gerçekleştiren kadının içeriye İngilizce olarak "cüzdanımı kaybettim" bahanesiyle girdiğini söyleyen Şahin, şunları söyledi:



"Şu anda sizlerle paylaşabileceğimiz bilgi, bir kadın canlı bomba olarak Turizm Şube Müdürlüğü'ne polisimizin bulunduğu büroya geliyor. Orada içeride kendini patlatıyor. Polis memurumuz şu anda ağır yaralı. Şu anda her türlü müdahale yapılıyor hastanede. Bir polis memuru arkadaşımız da çok hafif yaralı. Canlı bomba da ölü vaziyette şu anda. Üzerindeki bombayı patlatarak içeride eylem yapıyor. Arkadaşlar içeride inceleme yapıyor. Eylemcinin kimlik tespiti hususunda da çalışmalar yapıyorlar. İçeriye İngilizce cüzdanımı kaybettim bahanesiyle giriyor. Türk vatandaşı mı, yabancı mı, henüz belli değil. Eylem saat 17.20 sıralarında gerçekleşti."

