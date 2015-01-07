Sultanahmet’te bir polisin hayatını kaybettiği saldırıyı DHKP-C üstlendi

İstanbul Sultanahmet'teki Turizm Polisi Şube Müdürlüğü'ne canlı bombalı saldırısı gerçekleşti. Kadın canlı bomba öldü, biri ağır iki polis memuru yaralandı. Ağır yaralı polis memuru yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. DHKP-C yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlendi.

Saldırı bugün 17:20 sıralarında Sultanahmet'teki Turizm Şube Müdürlüğü'nde gerçekleşti. İngilizce 'cüzdanımı kaybettim' diyerek şubeye gelen kadın canlı bomba üzerindeki bombayı patlattı. Polis memuru Kenan Kumaş ağır yaralanırken, ismi açıklanmayan bir polis de hafif yaralandı. Kadın canlı bomba olay yerinde öldü.

Çevrede duyulan patlama sesinin ardından, polis telsizlerinden, ikisi polis, biri kadın 3 kişinin yaralandığı anonsları geçti. Polislerden birinin ağır yaralı olduğu ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ayrıca polis telsizinden tüm polis merkezleri ve ekiplerinin saldırılara karşı gerekli önlemleri almaları anons edildi.

Saldırıda ağır yaralanan ve hemen hasteneye kaldırılan polis memuru Kenan Kumaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Polis memuru Kenan Kumaş'ın eşi Gülcan Kumaş, 2 aylık bebekleri Elif Yaren ile birlikte Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Gülcan Kumaş, bebeği ve bir yakınıyla birlikte akşam saatlerinde geldiği hastanede bir süre kaldıktan sonra, ayrıldı. Gülcan Kumaş'ın güçlükle ayakta durduğu ve koluna kadın polislerin girdiği dikkat çekti. Kumaş'ın, araca bindikten sonra ise 2 aylık bebeğini kucağına alarak sarıldığı ve gözyaşı döktüğü görüldü.

Vali Şahin: Canlı bomba öldü

İstanbul Valisi Vasip Şahin olaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada şöyle konuştu:

"Kadın canlı bomba, turizm polisi'nin bulunduğu yerde kendini patlatıyor. 1 polis memurumuz ağır yaralı. Kenan Kumaş isminde. Bir polis de hafif yaralı, Canlı bomba öldü. Canlı bombanın kimliği belirlenemedi. Üzerinde çalışılıyor."

Radikal’de yer alan habere göre, Şahin, Turizm Şube Müdürlüğü önündeki kulübeye İngilizce olarak "cüzdanını kaybettiği" bahanesiyle bir kadının yaklaştığını ve daha sonra üzerindeki bombayı patlattığını anlattı.

Sultanahmet'te Turizm Polisi Şube Müdürlüğü önündeki nöbetçi kulübesine yönelik canlı bombalı saldırıda hafif yaralanan polis memuru, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Ambulansla hastaneye getirilen polis memuru, yürüyerek Acil Servis'e girdi.

3 kontrollü patlama

Turizm Polisi Şube Müdürlüğü önündeki nöbetçi kulübesine canlı bomba saldırısı düzenlenen Sultanahmet'te üçüncü kez kontrollü patlama yapıldı.

Patlama öncesinde polis çevredeki vatandaşları anonsla uyardı. Ardından, polis olay yerinde kontrollü şekilde patlama yaptı. Son patlamanın, ikinci kontrollü patlamadan daha şiddetli olduğu görüldü.

Hastanede yoğun güvenlik önlemi

Saldırıda şehit olan polis memuru Kenan Kumaş ile hafif yaralı polis memurunun kaldırıldığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi içinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Polis ekipleri, hastane önünde uzun namlulu silahlarla önlem alırken, Acil Servis'e giren hasta yakınları ve vatandaşların elindeki poşet ve çantalar sıkı şekilde arandı.

Başbakan Davutoğlu: Gereken adımlar atılacaktır

Sultanahmet'teki bombalı saldırıyla ilgili konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Özellikle İstanbul'da merkezi bir konumda söz konusu olan bu saldırı çerçevesinde en geniş, en detaylı araştırmalar yapılıp, örgüt bağlantısı tespit edildiğinde, daha ileri aşamalarda gereken adımlar da atılacaktır" dedi.

DHKP-C üstlendi

Örgüte yakın bir internet sitesinden yapılan açıklamayla DHKP-C Sultanahmet'teki saldırıyı üstlendi.