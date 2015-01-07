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'Sultanahmet'teki saldırıyı düzenleyen kadının kimliği belli oldu' iddiası

Kalsen, bazı emniyet müdürleri ve dönemin İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu

07 Ocak 2015 10:06

Sultanahmet’te bir polisin hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyen canlı bombanın Elif Sultan Kalsen olduğu iddia ediliyor.

DHKP-C üyesi olduğu iddia edilen 33 yaşındaki Elif Sultan Kalsen’in ismi daha önce de gündeme gelmişti.

Kalsen, ilk olarak Sultangazi Polis Merkezi’ne yapılan ve polis memuru Bülent Özkan’ın hayatını kaybettiği saldırının ardından “9 canlı bomba aranıyor” haberiyle gündeme gelmişti.

İki yıl önce fotoğrafı ve isminin gazetede yayınlanmasının ardından Kalsen, bazı emniyet müdürleri ve dönemin İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Kalsen adliye önünde basın açıklaması yaparak, “Bizi canlı bomba ilan ettiler. Bunun kaygısını yaşıyoruz. Buraya geldik ama çıktığımızda ne olacak bilmiyoruz. Ben 3 ay önce tahliye olum, açıktan faaliyet yürütüyorum. Bizi Katletmek istiyorlar” demişti. 

Elif Sultan Kalsen’in ismi daha sonra ise avukatlara yönelik yapılan DHKP-C soruşturmasında geçti.

Hayata Dönüş operasyonunda cezaevinde görevli bir binbaşının öldürülmesi talimatını verdiği, tetikçi olarak seçilen örgüt üyesine atış talimi yaptırdığı iddia edilen Kalsen tutuklanmıştı.

Canlı bomba Elif Sultan Kalsen’in ablası Fidan Kalsen’in de, 19 Aralık 2000 yılında cezaevlerine yönelik yapılan operasyonları protesto etmek için Çanakkale Cezaevi’nde kendisini yaktığı ve yanarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

 

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