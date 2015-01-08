Sultanahmet'teki intihar saldırısını düzenleyen bombacı yabancı mı?

Sultanahmet’teki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Turizm Polisi Şube Müdürlüğü’ne bombalı saldırı düzenleyen kadın teröristin üzerinden çıkan cep telefonu incelemeye alındı.

Olayın hemen sonrasında üzerinde siyah ‘Ferace’ olan kadına ilişkin inceleme yapan ekipler ve bomba uzmanları, sağ cebinde ve çantasında 2 el bombası daha tespit etmiş, bu bombalar fünyeyle etkisiz hale getirilmişti. Kadın bombacının cesedi üzerinde yapılan incelemede, cebinde bir de cep telefonu olduğu tespit edildi. Hürriyet’ten Çetin Aydın’ın haberine göre, emniyete getirilen cep telefonunun sim kartındaki numaralar incelemeye alınırken, elde edilen verilerden kadın bombacının yabancı uyruklu olma ihtimali üzerinde duruluyor. Kadını Sultanahmet’e getiren taksinin sürücüsünün de ifadesinde, “Rusça konuştu” demesi bu olasılığı güçlendirdi. Ancak yetkililer henüz bunu doğrulamadı. Kadın bombacının parmak izi incelemesinde Emniyette herhangi bir kaydı bulunmadığı da anlaşıldı. Bombacının, pimi çıkardıktan sonra bombanın mandalını tutarak sol cebine koyduğu ve cebinde mandalı bırakarak saldırıyı gerçekleştirdiği saptandı. Kimlik tespiti için kadın bombacının fotoğrafının Yüz Tanıma Sistemi’ne sokularak incelemenin sürdürüldüğü belirtildi. Polis, bölgedeki güvenlik kameralarında kadın bombacıyla temas etmiş olabilecek kişiler varsa bunu da tespit etmek için görüntüleri saniye saniye taramaya devam ediyor. Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da ülkeye giriş yapan ve bombacıya benzeyen kişilerle ilgili kamera görüntüleri taranıyor.

3. eylem için kırmızı alarm

MİT, 27 Mart 2014’te Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ile Jandarma Genel Komutanlığı’na gönderdiği ‘gizli’ istihbarat yazısında, Yunanistan’da uzun süre kalıp bomba ve silah eğitimi gören DHKP-C’li Fırat Ö., Ali Ekber K., Cengiz K., Dilek K. ve Fehmi Oral M.’nin bu ülkeyi terk ettiği, Suriye üzerinden Türkiye’ye yasadışı yollardan giriş yaptıklarının değerlendirildiği, Türkiye’de başta polis noktaları olmak üzere kritik öneme sahip kurum veya kişilere yönelik silahlı-bombalı eylem yapacakları bilgisi paylaştı. Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, bunun üzerine EGM, 81 il emniyet müdürlüğüne biri 28 Mart, diğeri de 25 Haziran tarihli olmak üzere ‘acil’ koduyla uyarı yazısı gönderdi. Ayrıca eylemi yapacağı belirtilen DHKP-C terör örgütü mensuplarının açık isimleri ve fotoğrafları da güvenlik birimleriyle paylaşıldı. EGM, uyarı yazılarının yanı sıra haziran ayında 2, temmuz ayında 1 olmak üzere 3 kez bilgilendirme notunu terör ve istihbarat birimleriyle paylaştı. Buna rağmen Fırat Ö., 1 Ocak 2015 tarihinde Beşiktaş’taki Dolmabahçe Sarayı’nın önünde polislerin bulunduğu noktaya el bombalı saldırı yaptı. Ardından da Turizm Şube Müdürlüğü’ne bombalı eylem düzenlendi. 3’üncü saldırı olasılığı üzerine kırmızı alarm verildi. Hedefin Ankara’daki polis noktaları ile ABD Ankara Büyükelçiliği olabileceği vurgulandı.

O benim kızım değil

Bombalı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen üniversite öğrencisi Elif Sultan Kalsen’in annesi Şirin ve babası Mehmet Kalsen, ölen teröristin kızları olmadığını açıkladı. Twitter’da, bombacının DHKP-C üyeliğinden aranan Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Elif Sultan Kalsen olduğu öne sürülmüştü. DHKP-C internet sitesinde ise Kalsen’in ‘Feda eylemi’ yaptığı duyurulmuştu.