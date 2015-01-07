DHKP-C'nin 'Sultanahmet bombacısı' diye duyurduğu Kalşen'in ailesi: Cenaze kızımıza ait değil

Sultanahmet'teki saldırıyı üstlenen DHKP/C, intihar eylemini yapan kişinin Elif Kalşen olduğunu duyurmuştu. Ancak Emniyet bu bilgiyi yalanlarken, Kalşen ailesi de Adli Tıp'ta kendilerine gösterilen cenazenin kızlarına ait olmadığını söyledi.

Sultanahmet’te dün akşam meydana gelen ve polis memuru Kenan Kumaş’ın şehit olduğu, bir polisin yaralandığı, saldırıyı gerçekleştiren kadının da hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısının ardından, eylemi yapanın ‘kim’ olduğuna dair ilginç bir 'karışıklık' yaşandı. Eylemi üstlenen DHKP/C örgütü, saldırıyı düzenleyen kişinin Elif Sultan Kalşen olduğunu ilan etti. Ancak İstanbul Emniyeti bugün yaptığı açıklamada saldırganın Elif Kalşen olmadığını duyurdu. Elif Sultan Kalşen'in ailesi de Adli Tıp'ta kendilerine gösterilen cansız bedenin kızlarına ait olmadığını söyledi. Bu durumda geriye "Örgüt neden eylemi yapan kişinin değil de bir başkasının adını verdi" sorusu kaldı.

Örgüt eylemden sonra isim vererek üstlenmişti

Dün saat 17.20 sularında meydana gelen intihar saldırısından bir süre sonra eylemi DHKP/C örgütü üstlenen bir açıklama yayınlamış, açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren kişinin de Elif Sultan Kalşen adlı kişi olduğu belirtilmişti. Adı, Emniyet’in 2012 yılının sonunda yayınladığı ‘canlı bomba eylemi düzenleyecek teröristler’ listesinde de yer alan ve bu listenin medyada haber olmasının ardından adliyeye giderek dönemin İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve emniyet yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunan Elif Kalşen örgüt tarafından ‘feda savaşçısı’ olarak ilan edilmişti. Kalşen’in, örgüt tarafından eylemi yapan kişi ilan edilmesinin ardından bu bilgi hızla yayıldı.

Ancak saatler sonra, bugün öğle saatlerinde İstanbul Emniyeti bazı medya kuruluşlarına, saldırıyı yapan kişinin Elif Kalşen olmadığı yönünde bilgi geçmeye başladı. Avukatlarıyla Adli Tıp Kurumu’na giden Kalşen ailesi de teşhis için kendilerine gösterilen cenazenin kızlarına ait olmadığını söyledi.

Dünkü saldırıda hayatını kaybeden saldırganın cenazesi, nöbetçi savcı nezaretinde, Elif Kalşen’in annesi Şirin ve babası Mehmet Kalşen’e, gösterildi. Aile, Adli Tıp çıkışında, avukatları Ebru Timtik ile birlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine gösterilen cesedin kızlarına ait olmadığını, savcının da bununla ilgili tutanak düzenlediğini söyledi.

Avukat Ebru Timtik, Elif Kalşen’in anne ve babasına “1.60 boylarında, beyaz tenli bir kadının cenazesinin gösterildiğini"söyleyerek, “Ancak bu Elif Kalşen değil. Ailesi cesedi teşhis edemedi'' dedi.

Aile irtibat kuramamış

Avukat Ebru Timtik, "Elif Sultan Kalsen'in nerede olduğunu biliyor musunuz" sorusuna ise “Bu konu hakkında bir bilgim yok. Ailesi kısa bir zaman önce irtibat kuramamış. O yüzden emin olamadılar. Basında oluşan haberlerden ötürü emin olamadılar. Bu sebeple biz de gelip emin olmak istedik" diye konuştu.