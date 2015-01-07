Sultanahmet saldırısını DHKP-C üstlendi



Yasadışı Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi'nce (DHKP-C) internet üzerinden yayınlanan bildiride saldırının sorumluluğu üstlenildi.

Polis merkezine düzenlenen saldırıda intihar bombacısıyla birlikte bir polis memuru da hayatını kaybetmiş, bir polis de yaralanmıştı.

Ayasofya Müzesi ve Sultanahmet Camisi'nin bulunduğu Sultanahmet semti her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret ediliyor.

Yasadışı örgütün açıklamasında, "Feda savaşçımız tarafından Berkin Elvan'ın katillerinin cezalandırılması ve AKP'nin rüşvetçi, hırsız bakanlarını koruyan faşist devletten hesap sormak için İstanbul Sultanahmet Turizm Şube Müdürlüğü'ne feda eylemi gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Gezi olayları sırasında polisin attığı gaz fişeği ile başından yaralanan 15 yaşındaki Berkin Elvan, 9 ay komada kaldıktan sonra hayatını kaybetmişti.

İstanbul'deki Dolmabahçe Sarayı'na geçen hafta düzenlenen el bombalı saldırıyı da DHKP-C üstlenmiş, terör örgütü eylemlerine devam edeceği tehdidinde bulunmuştu. Dolmabahçe'de el bombaları patlamayan, silahı tutukluk yapan saldırgan polis tarafından yakalanmıştı.