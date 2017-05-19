Sözcü'ye 19 Mayıs'ta 'FETÖ' operasyonu!

Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 4 isim hakkında 'FETÖ' adına suç işlemek suçlamasıyla operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine adreslerde gözaltı ve arama işlemi yapıldı. Gazetenin sahibi Akbay'ın Londra'da olduğu öğrenildi. İnternet sorumlu müdürü Mediha Olgun ve muhabir Gökmen Ulu ise gözaltına alındı. Gazeteden yapılan ilk açıklamada, "Kimse merak etmesin Sözcü susmayacak. Bu ülkenin insanlarının vicdan sesi olmaya devam edecek" denildi.