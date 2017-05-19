T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dünya basını 'Sözcü'ye operasyonu' nasıl gördü?

Uluslararası ajanslar, gelişmeyi 'acil' koduyla duyurdu

19 Mayıs 2017 14:46

Sözcü gazetesine yönelik olarak başlatılan operasyonu dünya basını son dakika olarak duyurdu. Fransız AFP haber ajansı Sözcü’ye yönelik operasyonunu ‘acil’ koduyla dünyaya duyurdu.

İngiliz yayın kuruluşu BBC‘nin Türkçe servisi, “Sözcü gazetesine operasyon” başlığıyla verdiği haberde, Anadolu Ajansı’nın servis ettiği bilgilere yer verdi.

BBC Türkçe, sozcu.com.tr’de yer alan Sözcü avukatlarından Celal Ülgen’in şu ifadelerini de sayfaların taşıdı: “Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay’ın şu anda Sarıyer’deki evindeyim. Sabah yedi buçuktan itibaren arama ve el koyma kararı var. Güvenlik şubeden polisler evde arama yaptı. Şu anda araç aramasına geçiyorlar.”

İngiliz The Economist dergisinin Türkiye muhabiri Piotr Zalewski, haberi ilk olarak sosyal medya hesabından duyurdu.

Zalewski, İngilizce yazdığı mesajında, “Önce Cumhuriyet, şimdi Sözcü: Ultra-laik gazetenin, Türkiye’nin en çok satan üçüncü gazetesi, 4 yöneticisi hakkında (sahibi dahil) gözaltı kararı” ifadesine yer verdi.

 

ETİKETLER

dünya basınıhaberajanssözcüoperasyonaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Davutoğlu: Tek adamın yönettiği bir partinin nasıl tükendiğini bizzat yaşayarak...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24