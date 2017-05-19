Sözcü gazetesine 'FETÖ' operasyonu!

Sözcü Gazetesi sahibinin de aralarında bulunduğu gazetenin dört çalışanı hakkında gözaltı ve arama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında gazetenin imtiyaz sahibi Burak Akbay, internet sorumlu müdürü Mediha Olgun, Mali İşleri Müdürü Yonca Kaleli ve muhabir Gökmen Ulu hakkında gözaltı kararı alındığını aktardı.

Soruşturmanın 'FETÖ'ye (Fethullah Gülen Terör Örgütü) üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' ve 'Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan' suçlamalarından başlatıldığı bildirildi.

2 kişi gözaltında

İnternetten sorumlu müdür Mediha Olgun ve muhabir Görkem Ulu’nun gözaltına alındığı, gazetenin sahibi Akbay'ın da ülke dışında olduğu belirtildi.

Başsavcı: Yöneticiler hakkında yakalama kararı var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Doğan Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada "Sözcü Gazetesi'nin yöneticileri hakkında. Şu anda zaten firari. Hakkında yakalama var. Gözaltı var. Soruşturma işlemleri devam ediyor" dedi.

Fidan, "sadece patron ve birkaç çalışanı hakkında" işlem yapıldığını söyledi.

Gazetenin avukatlarından İsmail Yılmaz ise dört çalışan hakkında gözaltı kararı olmadığını yalnızca arama ve el koyma kararı bulunduğunu söyledi.

Polis ekipleri dört çalışanın adresinde arama yaptı.

Avukat: Gözaltı kararı yoktu

Yılmaz, aramada Akbay'ın tablet bilgisayarına el konulduğunu, Kaleli'nin evinde arama yapan polislerin gözaltı işlemi yapılmadan evden ayrıldıklarını, Ulu'nun evinde de aramanın devam ettiğini söyledi.

Yılmaz, Mediha Olgun'un gözaltı kararı olmadığı halde polis tarafından gözaltına alındığını, bu gözaltı işleminin başka soruşturma kapsamında olabileceğini ifade etti.

Gazetenin avukatı Celal Ülgen Sözcü'nün internet sitesindeki açıklamasında "Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay'ın şu anda Sarıyer'deki evindeyim. Sabah yedi buçuktan itibaren arama ve el koyma kararı var. Güvenlik şubeden polisler evde arama yaptı. Şu anda araç aramasına geçiyorlar" dedi.

Soruşturma dosyasında iki haber var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu’nun soruşturma dosyasında iki haber var. İlki, 15 Temmuz 2016’da gazetenin internet sitesinde 16.25’te yayınlanan ‘Sözcü Erdoğan’ın buldu’ başlıklı haber. İzmir muhabiri Gökmen Ulu’nun haberinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te tatil yaptığı otelin adres ve görüntüsü yer alıyordu.

Sözcü’nün suçlandığı ikinci haber ise 1 Ocak 2016’da manşetten yayınlanan ‘2016 falınız’ başlıklı haber.

“El konulan Ipad'in imajı alınmadı”

Ayrıca, OdaTV'nin ulaştığı Ülgen şunları söyledi:

“Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay’ın şu anda Sarıyer’deki evindeyim. Sabah yedi buçuktan itibaren arama ve el koyma kararı var. Güvenlik şubeden polisler evde arama yaptı. Şu anda araç aramasına geçiyorlar. Bir Ipad var el konulan. O Ipad’i götürecekler ancak benim bütün ikazlarıma rağmen imajı alınmadı. Aslında imaj almak polisin yararına bir şey. Kendi delilini kendisi yok ediyor. Bunu anlatamıyoruz ne yazık ki. Özellikle FETÖ soruşturmalarında bu türlü imaj almadan yapılan el koyma daha sonra imaj alınmadığı için delil hükmünü kaybedecek. Bunu anlatmaya çalışıyoruz.

Her defasında savcı arkadaşlar, ben yetmiş sayfalık çok ayrıntılı ve fotoğraflarla savunma gönderdim, o savunmayı okudular. Hiçbir savcı suç unsuru görmediği için buna cesaret edemedi. Ama en sonunda Batman’dan gelmiş olan bir savcı arkadaş, eski Batman Savcısı, arama ve el koyma kararı veriyor. Arama kararının bir kopyasını istedim, gizlilik kararı nedeniyle bunun örneğini vermek istemediler. Arama kararı bu kapsamda değildir, bunun uyarısını yaptım.”

Suçlamalar ne? Savcılığın talebi üzerine, sulh ceza hakimliğince, -"Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", -"Cumhurbaşkanına fiili saldırıyı kolaylaştırmak" ve -"Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyanı kolaylaştırmak"

Sözcü Genel Yayın Yönetmeni: Bizim FETÖ ile ne işimiz olur

Sözcü gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, operasyonla ilgili Cumhuriyet gazetesine "Haber maalesef ki doğru ama FETÖ ile bizim ne işimiz olur" dedi.

Yılmaz'ın açıklamasında yer alan ifadeler şöyle:

"Muhabirimiz Gökmen Ulu'nun yaptığı bir haberle ilgili savcılıkta dosyamız var. Gökmen o haberde Cumhurbaşkanı'nın yerini söylemişti, 'Cumhurbaşkanı'nın tatil yaptığı o yer' şeklinde. Bu sadece bir haberdir. Bunun suç unsuru taşıması son derece ilginç ve trajikomik.”

Sözcü’den açıklama

Sözcü'den yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye'nin kurtuluş mücadelesine başladığı 19 Mayıs günü Türkiye'nin vicdan sesi olan Sözcü'ye yöneltilen algı operasyonu yurdun büyük bölümünde infial yarattı. Sözcü'nün telefonları kilitlendi. Büyük şehirlerden köylere kadar binlerce noktadan destek telefonları, mailleri yağıyor. Kimse merak etmesin Sözcü susmayacak. Bu ülkenin insanlarının vicdan sesi olmaya devam edecek. Çünkü #SözcüSusarsaTürkiyeSusar”

"Sözcü de FETÖ'cüyse, Türkiye'de herkes FETÖ'cüdür"

Uğur Dündar: Sözcü FETÖ'cü ise, Türkiye'de herkes FETÖ'cüdür!

Sözcü yazarı Uğur Dündar, operasyon haberlerinin duyulması üzerine Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bayram sabahı Sözcü'de gözaltılar varmış! Doğruca gazetem Sözcü'ye gidiyorum. Eğer Sözcü de FETÖ'cü ise, Türkiye'de herkes FETÖ'cüdür!.." dedi.

Dündar'ın tweet'i şöyle:

Gazete, 2 Eylül 2016'da "Sözcü'yü susturmak istiyorlar" manşetiyle çıkmıştı

Sözcü gazetesi 2 Eylül 2016'da "Sözcü'yü susturmak istiyorlar" manşetiyle çıkmıştı. Manşet haberde gazete hakkında 'FETÖ' dosyası hazırlandığı belirtiliyordu.

Gazetenin manşet sayfasında şu ifadeler yer alıyordu: "Sözcü üzerindeki baskılar artıyor sevgili okurlar. Anlaşılan o ki Türkiye’nin en etkili gazetesi Sözcü susturulmak isteniyor! Neden?

Sebep basit: Gerçekleri yazdığı ve malum çevreleri ürküttüğü için!

Sözcü'nün FETÖ'cü olduğunu iddia eden kötü niyetli birtakım zevat var!

Dahası, Sözcü hakkında savcılıkta bir dosya hazırlandığı duyumunu aldık.

Güler misiniz, ağlar mısınız?

Bu ülkede herkes FETÖ'cü olabilir ama Sözcü asla olamaz! FETÖ'nün alçak felsefesi, Sözcü'nün karakterine, yapısına, ahlakına uymaz.

Bütün haberlerimiz ve tüm yazarlarımızın yazıları ortada……

Sözcü sapına kadar Atatürkçü ve Cumhuriyetçidir.

Atatürkçü olmamız ve halktan büyük destek görmemiz birilerinin canını sıkıyor. Varsın sıksın, biz doğru yoldan sapmayacağız.

İktidar mensupları dahil herkes Pensilvanya'ya gidip “Hocaefendi hazretleri” diye Fethullah Gülen'in elini öperken ona “FETO” diyen ve Türkiye için tehlikeli bir kişi olduğunu yazan tek gazete Sözcü idi.

Fethullah Gülen'in Sözcü aleyhine açtığı 35 ceza ve tazminat davası vardır. Bu bile Sözcü'nün sağlam karakterini göstermeye yeterlidir.

Yayın hayatına atıldığı ilk günden bu yana Atatürk ilkelerinden sapmayan, Türkiye'nin marka olmuş en dürüst Atatürkçü yazarlarını bünyesinde toplayan, her nüshasında Türkiye Cumhuriyeti'ni, özgürlükleri ve ulusal birliğimizi savunan Sözcü ile FETÖ arasında bir bağlantı kurmaya çalışmak ayıptan da öte büyük bir densizliktir!"