Sözcü: Neden 19 Mayıs ve İmtiyaz Sahibi'nin Türkiye'de olmadığı bir tarih seçildi?

Sözcü gazetesi, aralarında gazetenin İmtiyaz Sahibi Burak Akbay'ın da bulunduğu 4 isim hakkında 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilmesine ilişkin olarak "Sözcü'ye yönelik algı operasyonunun tarih seçimi ve kamuoyuna duyuruluş biçiminde akıllara onlarca 'Neden, niçin' sorusu takılıyor. Aylar önce başlatılan bir soruşturma için savcılık harekete geçecekse niye tarihi gün 19 Mayıs, tatil ve Burak Akbay’ın Türkiye’de olmadığı bir zamanlama seçilmişti?" ifadesi kullanıldı.

Sözcü gazetesinin "Evdeyken arama yok, yokken arama var" başlığıyla yayımlanan haber şöyle:

Sözcü'ye yönelik algı operasyonunun tarih seçimi ve kamuoyuna duyuruluş biçiminde akıllara onlarca "Neden, niçin" sorusu takılıyor. O sorulardan en önemlisi gazetemiz İmtiyaz Sahibi Burak Akbay'ın evinin aranmasının tarih seçimi... Arama tam da Burak Akbay'ın evde olmadığı bir tarihe, sanki özellikle denk getirilmiş.

10 ay öncesinin bir haberiyle ilgili yürütülen savcılık soruşturmasında ev araması Akbay’ın Türkiye’de olmadığı bir zamana tarihlenmiş. Burak Akbay’ın evinin kapısı çilingir yardımı ile açılmış ve eşinin Ipad’ine avukatların imaj alınması itirazına rağmen bu aşama atlanarak el konulmuş.

Oysa, Burak Akbay referandumda oy kullanmak için Türkiye’ye gelmiş oyunu kullanmış ve evinde ikamet etmişti. Ardından Mayıs ayı başında anneansesinin vefaati üzerine 12 Mayıs’taki cenaze törenine katılmak için yine Türkiye’ye dönmüş, evinde ikamet etmişti.

Aylar önce başlatılan bir soruşturma için savcılık harekete geçecekse niye tarihi gün 19 Mayıs, tatil ve Burak Akbay’ın Türkiye’de olmadığı bir zamanlama seçilmişti?