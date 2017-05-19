Sözcü: Gazetemize yöneltilen algı operasyonu ülkede infial yarattı; susmayacağız!

Sözcü gazetesinden, aralarında gazetenin sahibi Burak Akbay'ın da bulunduğu 4 isim hakkında 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilmesine dair ilk tepki geldi. "Sözcü susarsa, Türkiye susar" başlığıyla çıkan haberde "Susmayacağız, Sözcü'ye yöneltilen algı operasyonu yurdun büyük bölümünde infial yarattı" ifadesi kullanıldı.

Sözcü, gazeteye yönelik 'FETÖ' operasyonunu böyle haberleştirdi:

#SözcüSusarsaTürkiyeSusar – Susmayacağız

Türkiye'nin kurtuluş mücadelesine başladığı 19 Mayıs günü Türkiye'nin vicdan sesi olan Sözcü'ye yöneltilen algı operasyonu yurdun büyük bölümünde infial yarattı. Sözcü'nün telefonları kilitlendi. Büyük şehirlerden köylere kadar binlerce noktadan destek telefonları, mailleri yağıyor. Kimse merak etmesin Sözcü susmayacak. Bu ülkenin insanlarının vicdan sesi olmaya devam edecek. Çünkü #SözcüSusarsaTürkiyeSusar

Ne oldu?

Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 4 isim hakkında 'FETÖ' adına suç işlemek suçlamasıyla operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine adreslerde gözaltı ve arama işlemi yapıldı.

Sözcü yazarı Uğur Dündar, operasyon haberlerinin duyulması üzerine Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bayram sabahı Sözcü'de gözaltılar varmış! Doğruca gazetem Sözcü'ye gidiyorum. Eğer Sözcü de FETÖ'cü ise, Türkiye'de herkes FETÖ'cüdür!.." dedi.

Gazetenin avukatı Celal Ülgen, “Hiçbir savcı suç unsuru görmediği için buna cesaret edemedi. Ama en sonunda Batman’dan gelmiş olan bir savcı arkadaş, eski Batman Savcısı, arama ve el koyma kararı veriyor” dedi.

“El konulan Ipad'in imajı alınmadı”

OdaTV'nin ulaştığı Ülgen şunları söyledi:

“Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay’ın şu anda Sarıyer’deki evindeyim. Sabah yedi buçuktan itibaren arama ve el koyma kararı var. Güvenlik şubeden polisler evde arama yaptı. Şu anda araç aramasına geçiyorlar. Bir Ipad var el konulan. O Ipad’i götürecekler ancak benim bütün ikazlarıma rağmen imajı alınmadı. Aslında imaj almak polisin yararına bir şey. Kendi delilini kendisi yok ediyor. Bunu anlatamıyoruz ne yazık ki. Özellikle FETÖ soruşturmalarında bu türlü imaj almadan yapılan el koyma daha sonra imaj alınmadığı için delil hükmünü kaybedecek. Bunu anlatmaya çalışıyoruz.

Her defasında savcı arkadaşlar, ben yetmiş sayfalık çok ayrıntılı ve fotoğraflarla savunma gönderdim, o savunmayı okudular. Hiçbir savcı suç unsuru görmediği için buna cesaret edemedi. Ama en sonunda Batman’dan gelmiş olan bir savcı arkadaş, eski Batman Savcısı, arama ve el koyma kararı veriyor. Arama kararının bir kopyasını istedim, gizlilik kararı nedeniyle bunun örneğini vermek istemediler. Arama kararı bu kapsamda değildir, bunun uyarısını yaptım.”

CNN Türk'te yer alan habere göre, soruşturma kapsamında gazetenin sahibi Burak Akbay, internet sorumlu müdürü Mediha Olgun, Mali İşler Müdürü Yonca Kaleli ve muhabir Gökmen Ulu hakkında gözaltı kararı olduğu iddia ediliyor.

Suçlamalar

Savcılığın talebi üzerine, sulh ceza hakimliğince,

-"Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek",

-"Cumhurbaşkanına fiili saldırıyı kolaylaştırmak" ve

-"Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyanı kolaylaştırmak"