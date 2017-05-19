T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP: Sözcü'ye yapılan operasyon Türkiye'ye yapılmıştır

"İktidar sadece kendi sesinin duyulmasını istiyor"

19 Mayıs 2017 16:29

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sözcü gazetesine yapılan operasyonla ilgili açıklama geldi. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Kılıçdaroğlu ile Sözcü gazetesinin sahibi ve 3 yöneticisine yönelik gözaltı kararıyla ilgili görüştüklerini söyledi. Tanal, Kılıçdaroğlu'nun, "Sözcü'ye yapılan operasyon Türkiye'ye yapılmış operasyondur" ifadesini kullandığını bildirdi.

CHP vekillerinden açıklama

CNN Türk'te yer alan habere göre, CHP Milletvekilleri Barış Yarkadaş ve Sezgin Tanrıkulu da Sözcü gazetesinin önünde açıklama yaptılar. 'İktidar sadece kendi sesinin duyulmasını istiyor' diyen Yarkadaş, 'Şimdi Sözcü de kapatılsın, Sözcü bu kirletilmiş medya ortamında bir oksijen deliği açmıştır, şimdi onları kapatmak istiyorlar' dedi.

Tanrıkulu ise şunları söyledi: 'Sözcü'nün ve basın özgürlüğünün sonuna kadar arkasındayız. Seçilen tarih de çok manidar, bugün 19 Mayıs. Operasyonun bugün başlatılmış olması cumhuriyetçilere, laiklere bir mesajdır.''

 

ETİKETLER

kemal kılıçdaroğluhabersözcüaçıklama

İlgili Haberler

Sözcü Gazetesi Yayın Yönetmeni: Bunu bize 19 Mayıs'ta yapanlar kripto FETÖ'cü!

"Herkes onlarlayken biz "FETÖ" diyor, sahtekârlıklarını yazıyorduk Gülen'in"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Davutoğlu: Tek adamın yönettiği bir partinin nasıl tükendiğini bizzat yaşayarak...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24