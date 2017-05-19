CHP: Sözcü'ye yapılan operasyon Türkiye'ye yapılmıştır

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sözcü gazetesine yapılan operasyonla ilgili açıklama geldi. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Kılıçdaroğlu ile Sözcü gazetesinin sahibi ve 3 yöneticisine yönelik gözaltı kararıyla ilgili görüştüklerini söyledi. Tanal, Kılıçdaroğlu'nun, "Sözcü'ye yapılan operasyon Türkiye'ye yapılmış operasyondur" ifadesini kullandığını bildirdi.

CHP vekillerinden açıklama

CNN Türk'te yer alan habere göre, CHP Milletvekilleri Barış Yarkadaş ve Sezgin Tanrıkulu da Sözcü gazetesinin önünde açıklama yaptılar. 'İktidar sadece kendi sesinin duyulmasını istiyor' diyen Yarkadaş, 'Şimdi Sözcü de kapatılsın, Sözcü bu kirletilmiş medya ortamında bir oksijen deliği açmıştır, şimdi onları kapatmak istiyorlar' dedi.

Tanrıkulu ise şunları söyledi: 'Sözcü'nün ve basın özgürlüğünün sonuna kadar arkasındayız. Seçilen tarih de çok manidar, bugün 19 Mayıs. Operasyonun bugün başlatılmış olması cumhuriyetçilere, laiklere bir mesajdır.''