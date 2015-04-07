Siyasette gündem partilerin aday listeleri

Partiler aday listelerini, bugün en geç saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna (YSK)'ya verecek. AKP, CHP, MHP ve HDP başta olmak üzere seçimde yarışacak tüm partilerde aday belirleme harerketliliği yaşanıyor. Sürpriz isimler aday olurken, bazı önemli isimler ise liste dışında kalarak siyasetin gündemine yön verdi. YSK kararına göre, siyasi partilerin, milletvekili aday listesi bugün en az 41 il seçim çevresinde milletvekili aday listesi vermesi gerekecek. 41 il seçim çevresinden az sayıda milletvekili aday listesi bildiren siyasi partiler, seçime katılamayacak.