CHP'li Umut Oran: Aday gösterilmememe çok şaşırdım, benim için de sürpriz oldu

7 Haziran’da yapılacak milletvekilliği seçimine CHP’den kontenajan adaylığı için başvuran Milletvekili Umut Oran, liste dışı kaldı.Umut Oran, “Çok şaşırdım, benim için de sürpriz oldu. Ama kızmıyorum, genel başkanın kişisel tercihine saygı duyuyorum. Seçimde de partimiz için canla-başla çalışacağım” dedi.

Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuşan Umut Oran, şunları söyledi:

“Ön seçim düşünürken, genel başkanla konuştuktan sonra kontenjana başvurma kararı aldım. Listeye alınmadığımı öğrendim. Açıkçası benim için de sürpriz oldu. Çünkü böyle bir karar beklemiyordum. Ama siyaset böyle bir şey. Her zaman sürprizlere hazırlıklı olmak lazım. Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, çalışkanlığımı, örgüt tarafından sevildiğimi ve halkta karşılığımın olduğunu söylemişti. Ama neden kontenjan adayı olarak göstermedi bunu bilmiyorum. Kendisiyle bu konuda bir konuşmam da olmadı.

'Partimiz için çalışacağım'

Kontenjan adaylığına kendisine danışarak karar verdim. Son olarak Papandreu’nun gelişi sırasında görüştük. Kontenjan adaylığı konusunu daha önce konuştuğumuz için bir daha açmadım. Neden listeye konulmadığımı bilmiyorum. Şu veya bu nedenle konulmadığım konusunda da bana bir şey söylenmedi. Aday gösterilmediğim için kızmıyorum. Genel başkanın kişisel tercihidir. Ama bu tercihin arkasında hangi dirençler vardı bilemem. Kararına saygı duyuyorum. Bana düşen, seçimlerde partimizin başarısı için çalışmaktır.”