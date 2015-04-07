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Politika

MHP’nin sürprizi çatı aday Ekmeleddin İhsanoğlu oldu

Devlet Bahçeli'nin Ekmeleddin İhsanoğlu'nu İstanbul 2. bölgeden aday göstermesi bekleniyor

07 Nisan 2015 11:12

MHP’de Devlet Bahçeli’nin listesindeki sürpriz isim Ekmeleddin İhsanoğlu oldu. İstanbul 2. bölgeden aday gösterilmesi beklenen İhsanoğlu’nun, Bahçeli ile yaptığı görüşmede adaylığının son ana kadar gizlenmesini istediği öğrenildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün 17.00’de YSK’ya teslim edilecek milletvekili aday listesinde son rötuşları yaparken, günlerdir dillendirilen sürpriz adayın kim olduğu ortaya çıktı.

Önay Yılmaz’ın Milliyet’te yayımlanan haberine göre, Cumhurbaşkanlığı seçimine MHP ve CHP’nin ortak odayı olarak giren Ekmeleddin İhsanoğlu MHP’den İstanbul 2. bölgeden aday gösterilecek.

İhsanoğlu’nun CHP’den de adaylık teklifi aldığı konuşulmuştu.

Büyükşehirlerde atılım yapmak isteyen Bahçeli, diğer önemli isimler Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ve Ümit Özdağ’ı da İstanbul’dan aday göstererek bu kenti kazanmaya çalışacak.

Bahçeli, internet üzerinde temayül yoklamaları, teşkilatlarla ve kamuoyu önderleriyle yapılan görüşmelerin ardından bugün YSK’ya gidecek milletvekili aday listesini olgunlaştırdı.

Selçuklu Hilali’ne ayrı önem Bahçeli’nin listeyi belirlenirken illerdeki dengeleri dikkate aldığı öğrenildi. Özellikle Selçuklu Hilali olarak bilinen Orta ve İç Anadolu’daki illerden yeniden milletvekili çıkarmayı hedefleyen Bahçeli, teşkilatların taleplerine kulak verirken, halkın yönelebileceği isimleri tercih etti.

-Çorum’dan dan Hidayet Vahapoğlu, Aybüke Topçubaşı Ekici,

-Nevşehir’den’den Mehmet Varol,

-Kırıkkale’den Seyit Ahmet Geçen gibi isimlere odaklanan Bahçeli, milliyetçi kesime sıcak isimlerle seçim yarışına girecek.

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