HDP, Altan Tan'a yeniden adaylık teklif etti

Geçen hafta kendisine aday gösterilmeyeceği bildirilen HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'a yeniden Diyarbakır'dan adaylık teklif edildi. Bazı isimlere ise daha önce aday olacakları belirtilen illerin değiştiği bilgisi verildi.

Aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na verilmesine saatler kala Halkların Demokrasi Partisi'nde (HDP) gece mesaisi listelerde değişiklikleri de beraberinde getirdi.

Gonca Şenay'ın Al Jazeera Türk'te yayımlanan haberine göre, geçen hafta bir grup milletvekili ile birlikte parti yönetiminden yeniden aday gösterilmeyecekleri bilgisi verilen Altan Tan'a yeniden adaylık teklif edildi. Tan'ın yeniden Diyarbakır'dan aday gösterilmesi bekleniyor. Bir süre önce HDP'nin daha önce milletvekili çıkaramadığı Erzurum'dan aday olması önerilen ancak bunu kabul etmeyen Tan'ın, Diyarbakır'dan aday olmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Listelerde değişiklik

Pazartesi sabahı yeniden toplanan seçim komisyonu, listelerde başka değişiklikler de yaptı. Daha önce aday olacakları yerler kendilerine bildirilen bazı milletvekillerine de yine dün gece toplantı sonrasında aday gösterilecekleri illerin değiştirildiği bilgisi verildi. Dün gece geç saatlere kadar aday adayları arasında telefon trafiği yaşandığı öğrenildi. Aday adayları listelerde yer alıp almayacaklarını öğrenmek için bugün sabah saatlerinde toplanacak Merkez Yürütme Kurulu toplantısının sonucunu bekleyecek.