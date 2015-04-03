Altan Tan HDP'de liste dışı kaldı

Haziran seçimlerinde alacağı sonuç hakkında en çok yorum yapılan parti durumunda olan HDP, partilerin aday listelerinin YSK'ya teslim edilmesine 4 gün kala sürpriz bir adım atarak, bir çok milletvekiline teşekkür edip tekrar aday olmayacaklarını açıkladı. Bu vekillerin arasında Altan Tan da bulunuyor.

Radikal'den Hakkı Özdal'a konuşan Altan Tan, şimdilik geniş çaplı bir değerlendirme yapmak istemediğini söyledi. Tan, "Bu karar dindar Kürt seçmenlerle parti arasında bir kopukluk yaratabilir mi" sorusuna ise, "Bu kararı verdiklerine göre parti hesabını yapmış olmalı. Böyle bir kopma olacak mı, seçim sonuçlarında göreceğiz" dedi.

HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın bugün sabah saatlerinde bir grup milletvekili ile parti genel merkezinde bir araya geldiği ve tek tek görüştüğü bu vekillere teşekkür ederek tekrar aday gösterilmeyeceklerini açıkladığı öğrenildi.

Demirtaş’ın teşekkür ederek aday gösterilmeyeceklerini açıkladığı ve destek istediği isimler şunlar: Hakkari Milletvekilleri Esat Canan ve Adil Zozani, Kars milletvekili Mülkiye Birtane, Ağrı Milletvekili Halil Aksoy, Van Milletvekili Nazmi Gür, Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu ve Diyarbakır milletvekili Altan Tan…

"Şimdilik" kaydıyla bir değerlendirme yapmak istemediğini söyleyen Tan, "Daha sonra daha geniş değerlendirmeler yaparız, yine bu konuları konuşuruz; ama şimdi yorum yapmak istemiyorum" dedi.

"Bu karar, dindar muhafazakar Kürt seçmenlerle parti arasında bir mesafe oluşmasına yol açar mı" sorusuna son derece temkinli bir yanıt veren Altan Tan, "Bunu göreceğiz. Seçimlere iki ay var. İki ay sonra sandıktan çıkan sonuçlardan görür, değerlendiririz. Parti böyle bir karar aldığına göre gerekli hesabı yapmış olmalı..." diye konuştu.