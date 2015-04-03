T24 LogoT24 Logo
Gündem

Altan Tan HDP'de liste dışı kaldı

'Bu kararı verdiklerine göre parti hesabını yapmış olmalı'

03 Nisan 2015 21:14

Haziran seçimlerinde alacağı sonuç hakkında en çok yorum yapılan parti durumunda olan HDP, partilerin aday listelerinin YSK'ya teslim edilmesine 4 gün kala sürpriz bir adım atarak, bir çok milletvekiline teşekkür edip tekrar aday olmayacaklarını açıkladı. Bu vekillerin arasında Altan Tan da bulunuyor.

Radikal'den Hakkı Özdal'a konuşan Altan Tan, şimdilik geniş çaplı bir değerlendirme yapmak istemediğini söyledi. Tan, "Bu karar dindar Kürt seçmenlerle parti arasında bir kopukluk yaratabilir mi" sorusuna ise, "Bu kararı verdiklerine göre parti hesabını yapmış olmalı. Böyle bir kopma olacak mı, seçim sonuçlarında göreceğiz" dedi.

HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın bugün sabah saatlerinde bir grup milletvekili ile parti genel merkezinde bir araya geldiği ve tek tek görüştüğü bu vekillere teşekkür ederek tekrar aday gösterilmeyeceklerini açıkladığı öğrenildi.

Demirtaş’ın teşekkür ederek aday gösterilmeyeceklerini açıkladığı ve destek istediği isimler şunlar: Hakkari Milletvekilleri Esat Canan ve Adil Zozani, Kars milletvekili Mülkiye Birtane, Ağrı Milletvekili Halil Aksoy, Van Milletvekili Nazmi Gür, Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu ve Diyarbakır milletvekili Altan Tan…

"Şimdilik" kaydıyla bir değerlendirme yapmak istemediğini söyleyen Tan, "Daha sonra daha geniş değerlendirmeler yaparız, yine bu konuları konuşuruz; ama şimdi yorum yapmak istemiyorum" dedi.

"Bu karar, dindar muhafazakar Kürt seçmenlerle parti arasında bir mesafe oluşmasına yol açar mı" sorusuna son derece temkinli bir yanıt veren Altan Tan, "Bunu göreceğiz. Seçimlere iki ay var. İki ay sonra sandıktan çıkan sonuçlardan görür, değerlendiririz. Parti böyle bir karar aldığına göre gerekli hesabı yapmış olmalı..." diye konuştu.

ETİKETLER

altan tanhdpliste dışıadaydemirtaşkarar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24