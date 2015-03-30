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Politika

Altan Tan'dan HDP'ye liste uyarısı: Çok sosyalist, Marksist bir çizgi fayda getirmez

HDP'li Altan Tan, AKP'nin seçim bildirgesinin Davutoğlu tarafından kaleme alınmasına ilişkin 'Hızını alamazsın bence, Yemen'deki Mısır'daki partiler için de bir şeyler yazsın' dedi

30 Mart 2015 17:46

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, HDP'nin milletvekili aday listeleri ile ilgili soru üzerine "Ben basında çıkan listeleri olumlu bulmuyorum, çok sosyalist, Marksist bir çizgide görüyorum. Bunun da çok fayda getirmeyeceğini düşünüyorum" dedi.

Yemen'in tümünün ırk olarak Arap olmasına rağmen, inanç olarak Müslümanlığın Zeydi ve Sünni mezhebinden olduğunu söyleyen Tan, Zeydiliğin de Şiiliğin ana kollarından birisi olduğunu ifade etti. Tan, "Yemen'de iç savaş çıktı, niye bizim gündemimize geldi? Ortadoğu'da şu an fiilen Suudi Arabistan, Türkiye ve İran çarpışıyor. Suriye de Irak da hatta Kürdistan da maalesef bunun bir parçası ama esas çatışan Türkiye, İran ve Suudi Arabistan. Bizim hariciyecimiz başlangıçta bütün Ortadoğu'yu yöneteceğini zannetti. İran, şu an fiilen Yemen'e de el koymuş oldu.

Lübnan'a Hizbullah vasıtasıyla el koydu. Suriye'de Beşar Esad rejimiyle, Irak'ta Şii iktidarla, Kürdistan'da Talabani hareketiyle, en sonda da Yemen'de Husiler vasıtasıyla, Ortadoğu'da ne kadar etkili ve güçlü olduğunu gösterdi. Bizimkiler de maalesef 37 kilometre ötedeki türbeye bile sahip olamadı ve getirmek zorunda kaldı. Dış politikanın sefaleti ortada" diye konuştu.

İran'ın Türkiye'ye nota verdiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "İran'a gelme" dediğini kaydeden Tan, "Kanlı bıçaklı olmadığı bir İran kalmıştı, onunla da böyle bir durum ortaya çıktı" dedi. Altan Tan, "Başbakan, başkanlık sisteminin de olduğu seçim beyannamesini kendisinin yazdığını, Cumhurbaşkanı da beyannamenin kendisine okutulduğu belirtti. Bunu, Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığı açısından nasıl
değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Keşke Ahmet Davutoğlu yazmasaydı, kendisi yazsaydı ama maalesef yazı yazamıyor. Yazı yazma yeteneği çok zayıf ama konuşma çok iyi. Ben Cumhurbaşkanı'nın bugüne kadar yazdığı bir tek makaleyi bile okumadım, bırakın kitabı. Keşke kendisi yazsaydı, bence bizim parti ile ilgili de görüşlerini belirtsin, yazı yazsın göndersin; her şeye karışsın. Bizle ilgili yazdıklarının tersini yaparsak doğruyu buluruz. Hızını alamazsın bence, Yemen'deki Mısır'daki partiler için de bir şeyler yazsın. Bu işin suyu çıktı. 'Cumhurbaşkanı'nın yetkisi var mı, yok mu?' Cumhurbaşkanı'nın her şeye yetkisi var ve karışmalı. Yediğimize, içtiğimize, giydiğimize, konuşmamıza... Meclis'in yemek mönüsü de çok iyi değil; mesela çiğ köfte yok, ciğer kebap yok, ben cidden şikayet ediyorum. Bunlara da karışsın, yemek mönüsü de yazsın, çok iyi olur."

 

Aday olacak mı?



Tan, "HDP'nin milletvekili aday listeleri ile ilgili" soru üzerine, "Ben bilmiyorum. Abdülkadir Selvi ve Hüseyin Yayman olmasa, süreçle ilgili bilgi alamıyoruz. Kendi partimizle ilgili bilgileri basından alıyoruz. Ben basında çıkan listeleri olumlu bulmuyorum, çok sosyalist, Marksist bir çizgide görüyorum. Bunun da çok fayda getirmeyeceğini düşünüyorum. Kendimle ilgili de bilgim yok ama kuşların söylediğine göre büyük ihtimalle Diyarbakır'da evimden aday olacağım, birinci sıra, tabi hanım izin verirse" dedi.

"Çözüm sürecinden çıkarıldığınız gibi adaylıktan da mı çıkarıldınız?" sorusuna Tan, "Bunu beraber göreceğiz" yanıtını verdi.

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