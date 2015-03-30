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Melih Gökçek: HDP'nin barajı aşması Türkiye'ye darbedir

'Ülkesini sevenler, istikrar yanlıları HDP'ye tarihi ders verecek'

30 Mart 2015 15:31

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet sözcüsü Bülent Arınç'la geçtiğimiz hafta yaşadığı sert polemikle gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in gündeminde bu kez de HDP vardı. Gökçek, "HDP'nin barajı aşması Türkiye'ye darbedir" dedi.

Twitter hesabı üzerinden HDP’nin barajı geçmesi için ‘bir üst akıl’ tarafından ‘oyunlar oynandığını’ öne süren Gökçek, konuyla ilgili televizyonlarda bazı ‘belgeler’ göstereceğini iddia etti.

Gökçek'in HDP hakkındaki tweetleri şöyle:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çözüm süreci ve ‘izleme heyeti’ne yönelik çıkışlarını eleştirmesi üzerine, Hükümet sözcüsü Bülent Arınç’ın ‘paralel yapı ile bağlantılı’ olduğunu öne süren Melih Gökçek, Arınç’tan çok sert yanıt almış ve daha sonra yine twitter hesabı üzerinden yayınladığı bir mektupla kendini savunmuştu. 

Bülent Arınç'ın, "Ankara'yı parsel parsel sattı" sözlerinin ardından Gökçek ve Arınç hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

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