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Dünya

Arınç-Gökçek kavgası dünya basınında: Erdoğan’ın sarayında ayaklanma

'Erdoğan’ın güç sisteminin sallandığını gösteriyor'

25 Mart 2015 08:59

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasında patlak veren kavga Alman basınında haber konusu oldu.

Die Zeit gazetesi konuya ilişkin internet sayfasında yer verdiği analiz haberde, ”Erdoğan’ın sarayında ayaklanma” başlığını kullandı.

Lenz Jacobsen imzalı analizde,“Aniden kıvılcımlar çaktı. Seçimlere iki buçuk ay kala iktidar partisi AKP’de kavga çıktı. Bu Erdoğan’ın güç sisteminin nasıl sallandığını gösteriyor” ifadeleri kullanıldı.

“Kavganın nasıl başladığı anlaşılamadı. Belki de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aslında kendi hükümetine kızmasıyla başladı. İzleme heyeti konusunda çıkan görüş ayrılığına Erdoğan nisbeten sessiz kalırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in müdahil olmasıyla büyüdü” denilen analizde, Gökçek ve Arınç’ın birbirleri hakkında söyledikleri sert sözlere yer verildi.

 

Kavgayı ateşleyen nedenler

 

Erdoğan, Gökçek ve Arınç’ı bugüne kadar birlikte hareket eden, güçlü ve hitabet gücü yüksek politikacılar olarak nitelendiren Die Zeit, çözüm süreci, paralel yapı ve Gülen cemaati hakkında aylardır süren iç çekişmenin kavgayı ateşlediğine değindi.
“Cumhurbaşkanı olarak resmen gücü az, ama o hep Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu ilgilendiren konularda konuşuyor. Gayri resmi olarak ipler Erdoğan’ın elinde, yakında anayasayı değiştirerek resmi olarak başkan olmak istiyor. Davutoğlu buna karşı çıkıyor ve Arınç da ona destek veriyor görünüyor. Güç mücadelesi AKP’de çatlağa neden oluyor” yorumunda bulunan Die Zeit yazarı Lenz Jacobsen, “Yaşanan kavga Erdoğan’ın 12 yılda kurduğu sadakat ve bağımlılığın aslında ne kadar sallantıda olduğunu gösteriyor. Üzeri kapatılan yolsuzluk iddiaları ve sonrasında yaşananlar ile bu süreçte ortaya çıkanlar, AKP’nin kendi kendini hızlı bir şekilde parçalamaya yetecek düzeyde” görüşlerine yer verdi.

 

'AKP'ye yakın medya, Erdoğan tarafında olup olamayacağını bilemediğinden susuyor'

 

Jacobsen, “AKP’ye yakın medya, kavgada Erdoğan tarafında mı hükümet tarafında mı duracağı konusunda ikilem yaşadığı için, ilginç bir biçimde suskun kalıyor” ifadeleriyle basının tutumuna dikkati çekti.

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