Bülent Arınç - Melih Gökçek gerilimine Tuğçe Kazaz da dahil oldu: Paralelin oyunlarına gelmeyelim

Son dönemde hükümet yanşlısı açıklamalarıyla dikkat çeken Tuğçe Kazaz, Çözüm Süreci için İzleme Heyeti kurulmasına karşı çıkması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştiren Bülent Srınç ile Arınç'ı 'paralelcilikle' suçlayan Ankara Büyükşehir Beldiye Başkanı Melih Gökçek, arasında yaşanan gerilime dahil oldu. Twitter'dan paylaşımlarda bulunan Kazaz, Sn. Bülent Arınç bey ile böyle bir Çatışma ortamı yaratmaya çalışan ve yaklaşan seçimlerle Ak Parti'ye zarar vermeyi hedefleyen ve buna çanak tutan basın yayın organlarının yine bu Aziz Milletîn tokadıyla hezimete uğrayacaklarına olan inancım tamdır. Ülkemizde gözü olan dış güçlerin ve onların maşası olan paralelin oyunlarına gelmeyelim. Bu ülke hepimizin hep beraber bu oyunları bozacağız" ifadelerini kullandı.

Tuğçe Kazaz'ın konu ile ilgili olarak klullandığı ifadeler şöyle: