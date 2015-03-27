Melih Gökçek Ak Saray'da düzenlenen törende Erdoğan'la bir araya geldi

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Melih Gökçek arasında yaşanan kavga sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gökçek Saray'da düzenlenen törende ilk kez yan yana geldi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Fildişi Sahili Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Alassane Vattara, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Karşılama törenine, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile yaşadığı sert tartışma nedeniyle gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de katıldı.