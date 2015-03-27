T24 LogoT24 Logo
Gündem

Melih Gökçek Ak Saray'da düzenlenen törende Erdoğan'la bir araya geldi

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Vattara'nın karşılama töreninde Melih Gökçek dikkatleri üzerine çekti

27 Mart 2015 20:15

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Melih Gökçek arasında yaşanan kavga sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gökçek Saray'da düzenlenen törende ilk kez yan yana geldi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Fildişi Sahili Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Alassane Vattara, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Karşılama törenine, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile yaşadığı sert tartışma nedeniyle gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de katıldı.

ETİKETLER

erdoğangökçekak saraycumhurbaşkanlığıkarşılama töreniankarafildişi sahilifotoğraf

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24