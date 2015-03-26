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İşte Arınç'ın Gökçek'e 'Paralele sattın' dediği parseller

Bülent Arınç'ın 'Gökçek, Ankara'yı parsel parsel paralel yapıya sattı' açıklamasında işaret ettiği yerlerin ortaya çıktığı öne sürüldü

26 Mart 2015 13:39

Hürriyet, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in 30 Mart yerel seçimleri öncesi, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın “paralel yapı” diye bahsettiği cemaate yakın işadamlarına plan değişikliği yaparak verdiği öne sürülüp, daha sonra geri aldığı parsellerin ortaya çıktığı iddia edildi.

Hürriyet'ten Ender Baykuş'un haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin plan değişikliği yapıp verdiği ve daha sonra değişiklikleri iptal ettiği bazı parsellere ilişkin iddialar şöyle:

 

Önce ver, sonra dön

 

- Koza İpek Grubu’na ait Çankaya 28371/1 parselin emsali 1.35 konutken, emsal 1.75’e çıkarılarak yurt alanına çevrildi. Hükümet-Cemaat çatışmasının ardından söz konusu alan yeniden eski haline getirildi. (Karar tarihi: 14.03.2014)

- Altındağ’da, Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan ve itfaiye meydanı olarak bilinen 19734 ada 3 parsel, belediye hizmet alanı olarak geçerken, yapılan plan değişikliğiyle emsali 3’e çıkarılarak ‘sağlık ve eğitim alanı’ olarak Cemaat’e yakın bir firmaya verildi. Ancak bu değişiklik de yaşanan süreç sonrası iptal edilerek, eski plana dönüldü. (Karar tarihi: 18.04.2014)

- Çankaya’nın Çavundur Mahallesi’ndeki 28165 ada 1 parsel, 28166 ada 1, 2, 3 parseller, 28167 ada 1, 2, 3, 4 parseller, 28168 ada 1, 3, 4 parseller, 28172 ada 1 parsel, 28171 ada 2,3 parseller, 28170 ada 1 parsel, 28169 ada 1 parsel, 28173 ada 2, 3, 4, 5, 9 parseller, 27030 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 28293 ada 1 parsel, 5471 parsel, 13800 ada 20 parsel, 13870 ada 6 parsel ve 25389 ada 1 parselleri içeren toplam 38.2 hektarlık alan, 15.11.2012 tarihinde alınan Meclis kararıyla, ‘merkezi iş alanı’ olarak 3 emsalle Cemaat’e yakın kişilere verildi. Açılan davalar sonrası mahkeme kararıyla emsal yoğunluğu düşürüldü ve ‘merkezi iş alanı’, ‘düşük yoğunluklu ticaret alanına’ çevrildi.

 

Nevin Gökçek adı silindi

 

Ankara İncek’te 2011-2012 öğretim yılında açılan okula Gökçek’in eşi Nevin Gökçek’in adı verildi. Ancak Melih Gökçek, yaklaşık 3 ay önce eşinin ismini okuldan sildirdi. Atlantik Eğitim Kurumları’na ait okulla ilgili bir konuşmasında Gökçek, “Eşimin adını, istemememe rağmen okula koymuşlardı. Güya ben, ‘Eşimin ismini okula koymazsanız size yardım etmem’ diye onları tehdit etmişim. Vallahi billahi yalan. İftiranın daniskası. Nevin Hanım da, ismini geri istedi. ‘Bizim ismimizi taşımayın’ dedik” diye konuşmuştu. Nevin Gökçek’in adının verildiği okulun açılışını Atlantik Eğitim Kurumları yetkilileri, Melih Gökçek ve Nevin Gökçek birlikte yapmıştı. Atlantik Eğitim Kurumları’nın kampusundan adını sildiği Nevin Gökçek ismi, kurumun www.nevingokcek.k12.tr adlı internet sitesinden ise halen silinmedi.

 

Ayda 120 plan değiştiriliyor

 

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Arınç’ın Gökçek için kullandığı, “Ankara’yı parsel parsel satmıştır” sözüyle ilgili, “Büyükşehir Belediye Meclisi’nden her ay 120’ye yakın plan değişikliği ile ilgili meclis kararları geçiyor. Yılda 1000’i aşkın plan değişikliği oluyor. Gökçek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde emsal artışlarını siyasi olarak bir rant ve şantaj aracı olarak kullanıyor. Bu rant tutarı hesaplandığında Türkiye ekonomisine eş değer. Biz olanaklarımız ölçüsünde bir bölümüne dava açabiliyoruz” dedi. 

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